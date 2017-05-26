В Бишкеке прошла масштабная социокультурная акция «Ночь музеев»

Публикации за 26.05.17

12 культурных площадок, 6 часов насыщенной программы, более 10 тысяч зрителей – всё это о невиданном по размаху культурном мероприятии «Ночь в музее», которое организовало руководство музея ИЗО имени Гапара Айтиева. В этом году количество зрителей, смотровых и интерактивных площадок побило все предыдущие рекорды.

Один раз в году музей изобразительного искусства представляет собой не полупустое здание, где нельзя громко разговаривать, а совершенно наоборот – площадку, населённую произведениями искусства молодых дарований, творческими уголками, всевозможными интерактивами и даже шоу-программами и играми. Такое мероприятие объединяет от мала до велика – как пожилых, так и самых маленьких, мам с детьми и творческую молодёжь. Однако тем, кто всё же привык наслаждаться музейными экспонатами в тишине и пространстве, «Ночь в музее» следует обойти стороной. К примеру, в прошлом году акцию посетили около 5 тысяч человек, что для музея ИЗО – цифра непозволительно высокая.

Видимо, поэтому в 2017-м организаторы мероприятия, среди которых администрация музея ИЗО и творческое объединение «OYOUM», решили не ограничиваться одной площадкой, а предложили в качестве мест ознакомления с искусством целых 12. Среди них были как студии (Музей ДНК, Студия 705, Арт-студия «Ololo»), мелкие музеи (Мемориальный дом-музей С. Чуйкова, Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк»), так и гиганты вроде Русского театра драмы им. Ч. Айтматова и т.д. Также инсталляции, театральные и музыкальные номера можно было наблюдать просто на улицах. То и дело попадались на пути от одного места к другому уличные музыканты, мимы и другие неожиданные для наших улиц персонажи.

Таким образом, чтобы оценить все сюрпризы ночи открытых музеев, нужно было ни много ни мало, а умение телепортироваться. Любопытным зрителям приходилось выбирать, какую часть программы они хотят посмотреть – экскурсию по закулисью в русском театре, шоу видеопроекций в центре современного искусства «Асанбай» или, может быть, причудливый интерактивный спектакль от независимого театра «Место Д»? Зачастую выбор озадачивал даже самых решительных.

Как рассказала нам главный организатор, е глава отдела маркетинга музея ИЗО Чолпон ТЕНТИЕВА, главная цель «ночи» – место встречи творческих людей нашего города, а может и страны.

– У нас очень много талантливых людей – гиды, художники, граффитисты, скульпторы… Все они объединились, чтобы создать ночь искусства. Очень радует, что с каждым годом у нас все больше участников, популярность мероприятия растёт. Мы все делаем общее дело ради счастливых глаз, а также ради создания площадки для знакомств творческого населения, – отметила она.

В подтверждение её слов любой мог наблюдать в музее несметное количество студентов художественных и архитектурных училищ, обосновавшихся каждый в своем уголке со своей интерактивной программой.

– Когда-то я приходил в музей ИЗО совсем маленьким, с восхищением смотрел на картины, а теперь имею честь самому сидеть в его стенах и учить людей живописи, – рассказывает Ильяс ДЖАМАНКУЛОВ, студент, предлагающий зрителем научиться писать маслом фрагменты выставочных полотен. – Очень здорово, что я могу привить кому-нибудь любовь к искусству.

Но естественно, «Ночь в музее» стала бы просто очередной выставкой искусства, если бы в ней не было элемента игры в прямом смысле этого слова. К примеру, в одном из выставочных залов, прямо среди картин, любой желающий мог поиграть в «дженгу», в коридоре – сфотографироваться в образе героини картины «Дочь советской Киргизии», а порой и вовсе приобщиться не только к искусству, но и к науке в интересной и занятной форме.

– Мы объясняем элементарные законы физики на примере весёлых конкурсов и экспериментов. Самое интересное, что порой даже взрослые не могут понять, как это работает, – рассказывает сотрудник детского научного комплекса ДНК Айжамал ТОЙГОЖОЕВА, стреляющая в это время из «воздушной пушки», – у нас много экспонатов, но, пожалуй, самый популярный – это стул с гвоздями. Из него в прямом смысле слова торчат 1063 острых гвоздя, но если вы на него сядите, то не почувствуете боли благодаря закону распределения энергии. Попробуйте!

Помимо опытов физических, зрители могли пройти и через испытания экзистенциональные – к примеру, небольшая выставка, названная как «Место познания себя», предлагала зрителем преодолеть путь, выстланный страницами из книг и вопросами о вечном. Как сообщили организаторы-художники, они попытались поделиться состоянием, которое охватывает творческого человека.

Таким образом, программы взаимозаменялись вплоть до 12-ти часов ночи, но, по словам организаторов, поток зрителей всё не уменьшался. Значит, есть ещё у нас люди, интересующиеся искусством. Что доказывает, что мероприятиям в формате «открытый музей» быть и развиваться.

Кыргызстан, Бишкек, Алина Панчерская

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