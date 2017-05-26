Иллюзии и реальность современной журналистики в Киргизии

Публикации за 26.05.17

12 мая в Центре Образования, Науки и Культуры Киргизско-Славянского университета при поддержке представительства Россотрудничества в КР прошла студенческая научно-практическая конференция «Иллюзии и реальность современной журналистики». Целью мероприятия стало объединение студентов со второго по четвёртый курс и привлечение их к обсуждению актуальных проблем в современной журналистике. Организатором мероприятия выступила кафедра международной журналистики, в частности в лице её заведующего Александра Самуиловича Кацева.

Мероприятие открыл декан КРСУ Владимир Нифадьев, сказав студентам напутственное слово. На пленарном заседании также присутствовали заместитель министра образования и науки КР Кудайберди Кожобеков, руководитель представительства Россотрудничества Эдуард Крусткалн и декан факультета международных отношений КРСУ Салават Усманов. Они отметили важность получения знаний студентами и несомненную пользу подобных научно-практических мероприятий. Далее участники конференции разделились на 4 секции, где предметом дискуссий послужили различные темы, связанные с рекламой, модой, социальными вопросами, спортом, криминалом, культурой и литературой.

– Подобная большая научная конференция с привлечением всех студентов кафедры проводится впервые. Конечно, организовать подобное мероприятие непросто. Благодаря сплочённости коллектива и замечательным студентам, всеобщими усилиями удалось добиться отличного результата. Название «Иллюзии и реальность современной журналистики» означает, что работа посвящена основным проблемам в профессиональной среде журналистов и способам их решения. Идея конференции заключается в том, чтобы позволить студентам раскрыть свои способности и помочь им разобраться в том, над чем им действительно интересно работать. Темы докладов утверждались руководителями, но учитывались интересы самих студентов, – отметил доцент кафедры МЖ КРСУ Алексей Куликовский.

Правда, часть студентов, которая пошла на ФМО ради наличия диплома, подошла к составлению своих работ по принципу «а, сойдет и так», скопировав тезисы и содержимое доклада с Интернета. Кое-где явственно были видны «уши» от примеров из казахских и российских стандартов СМИ, которые от киргизских отличаются как груша от яблока. Поэтому тем из учащихся, кто отнесся к материалу более вдумчиво, конкуренция досталась не самая сильная – они с легкостью завоевали призовые места в своей секции и были отмечены призами и грамотами. Камнями преткновения на пути к наградам стали лишь презентационные моменты – техническое оснащение несколько подкачало, что сбило с толку студентов, которые подошли к работам творчески, и не дало им получить те места, на которые они рассчитывали.

– Тему каждый студент выбирал самостоятельно. У каждого был руководитель, который помогал, направлял. Выступление каждого студента оценивалось по четырём критериям: актуальность работы, креативность, ораторские данные и умение вести диалог. Потом баллы складывались и по их итогам определяли победителей. Я выбрала тему «Уличное граффити: вандализм и искусство». Тема показалась интересной, тем более, у нас в городе много достойных примеров граффити, – говорит студентка 4 курса Ольга Зинченко, получившая на секции «Периодика культуры – культура периодики» призовое третье место. – Первого места я не заняла, поэтому получила в подарок блокнот и полезный учебник «Особенности лингвистической экспертизы в судебных процессах с участием СМИ и журналистов».

По словам Ольги, мероприятие было организовано достаточно хорошо. У Екатерины Пантелеевой, студентки 4 курса ФМО, «золотой» призерки, получившей приз от редакции газеты «АиФ-Кыргызстан», своё видение.

– К конференции кафедра международной журналистики КРСУ начала готовиться еще в ноябре прошлого года. Распределили роли и… студенты благополучно о них забыли. «Шевеление» среди учащихся началось в середине апреля, однако, никто не верил, что конференцию удастся провести на достойном уровне. 12 мая участников мероприятия доставили в ЦОНИК КРСУ. Из-за обилия зелени, этажных зданий было не видно. У студентов закрались дурные мысли о проведении конференции в сарайчике, который сиротливо выглядывал из-за куста сирени. Страхи и опасения оказались напрасными – помещение для конференции оказалось неплохим. Мероприятие открыли высокопоставленные гости, напутственное слово сказал ректор университета. Участники разошлись по тематическим секциям, в каждой из которых выбрали фаворитов. Темы студенческих докладов были самыми разнообразными: от модных новинок до проблем освещения криминальной хроники. Единственное, чего не хватило – тематики военной. В целом, организация мероприятия оказалась на уровне: кофе-брейк, сытный обед, достойные призы. Порадовала и организованность участников, – отметила она.

Если в числе победителей преобладали дамы – у следующего поколения работников СМИ почти полностью женское лицо, то среди приглашенных гостей и экспертов преобладали мужчины.

– Для меня была большая честь быть приглашенным на данную конференцию. Актуальные темы докладов. Конечно, были и те, кто просто набрал информацию с Интернета, толком не разобравшись в теме своей работы,– говорит один из членов жюри, шеф-редактор «АиФ-Кыргызстан» Владимир Банников. – Современная журналистика сильно изменилась и заметно, что методы преподавания меняются тоже. В некоторых докладах ощущалась большая проделанная работа, потенциал докладчика, умение анализировать и работать с информацией. Радует, что у нас есть большое пространство для манёвров и критики. Критикуют и власть. Однако я придерживаюсь мнения, что каждый журналист должен отвечать за свои слова и проверять информацию. Меня очень порадовало то, что частично будущие «акулы пера» понимают это. Отдельная рекомендация руководству вуза – отсутствие микрофонов из-за сгоревшей розетки и жуткий холод в помещениях неприемлемы для такого престижного университета, надо исправлять.

Положительно оценил мероприятие и российский гость – продюсер регионального представительства телеканала «Звезда» Павел Больдусов.

– Хотелось бы выразить слова благодарности руководству КРСУ имени Бориса Ельцина и всему профессорско-преподавательскому составу за предоставленную высокую честь участвовать в конференции. В ходе выступлений студенты как младших, так и старших курсов затронули крайне актуальные, а в отдельных случаях и злободневные темы, а также представили неординарные решения по проблемам современной журналистики, – поделился он. – Ещё хотелось бы отметить высокий уровень подготовки студентов, которые смогли не только представить свои доклады, но и в большинстве случаев отстоять свою точку зрения, вступив в жаркую полемику с сокурсниками и с жюри.

Мероприятие планируется сделать ежегодным. Таким образом, можно сказать, что КРСУ в виде конференции заложил хорошую традицию, помогающую адекватно оценить уровень профессионального развития студентов и выпускников кафедры международной журналистики. А также познакомиться будущим выпускникам и потенциальным работодателям.

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