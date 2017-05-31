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Азия

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Публикации за 31.05.17

Рамазан – это испытание крепости веры, чистоты помыслов и благородства поступков

Рамазан – это испытание крепости веры, чистоты помыслов и благородства поступков

В одном из столичных пресс-центров состоялся видеомост, посвящённый месяцу Рамазан. О предстоящих мероприятиях на этот промежуток времени рассказали религиозные деятели Баку, Астаны, Минска и Бишкека. В этом году Рамазан начался 27 мая.

– Месяц Рамазан – это лучшее время для искупления грехов и совершения богоугодных дел, – отметил имам мечети «Нур Астана» Д. МУСЛИМОВ. – Мечети Казахстана проводят множество благотворительных акций. При Духовном управлении мусульман каждый год проводится акция «Берекели Рамазан», в которой предусмотрены просветительские мероприятия. Также в мечетях организуется аузышар на 1200 человек, где верующие могут бесплатно сделать открытие Оразы. В Астане сумма обязательного пожертвования (фитр-садака) составляет чуть меньше доллара. Желательно сделать пожертвование за несколько дней до окончания поста – перед Айт-намазом, чтобы нуждающиеся смогли отпраздновать Айт, – отметил он.

Как обстоят дела с праздником в Кыргызстане, поведал директор независимого аналитического центра «Религия, право и политика», религиовед, член Совета улемов КР Кадыр МАЛИКОВ.

– В Кыргызстане 2017 год объявлен годом нравственности и культуры, что хорошо сочетается с целями Рамазана – нравственность ставится выше плотских утех. Будут проводиться мероприятия, нацеленные на просвещение молодёжи об истинном понимании ислама, а также на сближение между религиозной и светской частями общества. Пройдёт ряд мероприятий, одно из которых носит название «Рамазан – праздник для души». Организовано оно будет для всех граждан столицы, независимо от вероисповедания. На мероприятии будут проведены конкурсы, викторины и фотосессии, а на все интересующие посетителей вопросы ответят специалисты по шариату. Это нужно для того, чтобы сплотить представителей мусульманского и светского обществ. Появится и «Шатер Рамазана», который будет функционировать в последние десять дней Рамазана. Его могут посетить социально-уязвимые граждане. Размер же фитр-садака составит 30 сомов (чуть меньше доллара), – поделился Маликов.

Рассматривались на видеомосту и другие актуальные вопросы мусульманского мира. В частности, Тофик АББАСОВ, советник бакинского центра мультикультурализма, поднял вопрос о натянутых отношениях в мусульманском доме.

– Рамазан – это месяц всепрощения. К сожалению, приходится констатировать факт, что его мы встречаем в условиях повышенной напряжённости, с противоречиями в исламском доме. Текущий год в Азербайджане объявлен годом исламской солидарности, что весьма символично. Важно сплотить население, наладить доверительные взаимоотношения со светским обществом. Думаю, что Всевышний нам в этом поможет. Что же касается фитр-садака, в Азербайджане он составляет чуть больше доллара, – сказал Аббасов.

А представители Белоруссии поделились тем, как они помогают узнавать об исламе представителям иных религий и развеивать стереотипы. О священном месяце в Белоруссии рассказал Зариф ЗУДИН, имам-хатыб соборной мечети.

– В Минске представителей мусульман очень мало, однако мы собрали большое количество коранов на русском языке, для того, чтобы раздать их немусульманскому населению с целью просвещения. Со стороны муфтията, мы стараемся привлекать спонсоров, инвесторов и меценатом для оказания помощи нуждающимся. Размер фитр-садака в этом году составил 10 белорусских рублей (около 5 долларов), – заключил Зудин.

Религиозные деятели рассказали и о четырёх категориях тех, чей пост засчитан не будет: людям, употребляющим алкоголь, тем, кто прервал отношения с родителями и другими родственниками, а также тем, чьё сердце жаждет мести, пост не зачтётся.

Рамазан – это особый месяц для мусульман во всём мире. Это время внутренних размышлений и самоконтроля. Мусульмане используют благословенный месяц для духовного совершенствования и излечения духовных недугов. Если в другие месяцы добровольный пост лишь рекомендован мусульманам, то в течение Рамазана пост становится обязательным. Исключение делается для больных, путников, а также женщин в положении: всем им нужно будет возместить пост, когда они будут в состоянии это сделать. Пост не обязателен для детей, не достигших половой зрелости.

Кыргызстан, Бишкек, Екатерина Пантелеева

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