Патриарх Кирилл освятил главный православный храм Киргизии

В Кыргызстане завершился первый в истории первопрестольный визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава РПЦ поучаствовал в нескольких знаковых для жизни православных кыргызстанцев мероприятиях, встретился с представителями ДУМК, главой кыргызского муфтията и высшим светским руководством страны, а также презентовал свою книгу на кыргызском языке.

Первым пунктом визита в воскресенье, 28 мая, стало освящение главного православного храма – обновлённого бишкекского Свято-Воскресенского кафедрального собора. Чтобы поприсутствовать на церемонии, заявленной на 10 часов, верующие занимали места с раннего утра. Для тех, кому не хватило места в соборе и во дворе, на улице, за оградой собора были установлены экраны, где транслировали богослужение. Кто не смог прибыть, могли увидеть онлайн-трансляцию на телеканале «Союз». По прибытии, благословив собравшихся, Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам преподобноисповедника Ираклия Иссык-Кульского и провёл чин освящения и божественную литургию. Богослужебные песнопения исполнили хор Воскресенского кафедрального собора и хор собора святого равноапостольного князя Владимира. По окончании литургии митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий обратился к Патриарху с приветственной речью, в которой поблагодарил за объединяющую возможность для верующих лицезреть Его Святейшество лично. О единстве говорил в своей речи и епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, правящий архиерей Бишкекской епархии.

– В этом году исполняется 145 лет со дня прибытия первого архипастыря Туркестанской епархии епископа Софония Сокольского. Все эти годы на гостеприимной земле Кыргызстана бок о бок живут православные и мусульмане, являя собой образец мирного взаимообогащающего добрососедства. Ваш визит в республику будет большим вкладом в дело укрепления добрых отношений между народами, живущими в Кыргызстане, – отметил он. – Этот год ознаменован ещё одним важным юбилеем – семидесятилетием со дня основания Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке, который Вы ныне освятили. Совершённый чин великого освящения после двухлетней реконструкции главного православного храма нашей страны Вами, Ваше Святейшество, подлинное историческое событие в жизни современного Кыргызстана.

В дар пастырю епископ Даниил преподнёс резную икону преподобноисповедника Ираклия Иссык-Кульского с частицей мощей святого. Предстоятель РПЦ после первосвятительского слова вручил епископу Даниилу панагию и крест. Также в дар собору он передал икону святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, а приходам епархии – экземпляры издания Нового Завета на церковнославянском языке, которое можно использовать при совершении богослужений. А также вручил награды – за внимание к усердным пастырским трудам клирик Воскресенского кафедрального собора протоиерей Валентин Никонов получил орден преподобного Серафима Саровского II степени. Оказавшие помощь в реконструкции собора предприниматели получили медали святого благоверного князя Даниила Московского, а все участники богослужения – иконки Воскресения Христова с Патриаршим благословением. После окончания церемонии Святейший Патриарх Кирилл встретился с директором Свято-Владимирской школы и её учащимися, а также с представителями молодёжного отдела епархии.

Следующим пунктом визита стала госрезиденция «Ала-Арча». Там глава РПЦ встретился с исламским духовенством и с муфтием КР Максатом ажы Токтомушевым. Лидеры двух конфессий обсудили вопросы безопасности, экстремизма и сотрудничества. Состоялась встреча и с премьер-министром КР Сооронбаем ЖЭЭНБЕКОВЫМ, в ходе которой стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся культурно-гуманитарного сотрудничества, сохранения духовных ценностей, мира и согласия.

– Мы Вас знаем и уважаем как одного из духовных лидеров современного мира, играющего значительную роль в сближении народов разных вероисповеданий. В КР православие – вторая по масштабам конфессия, играющая огромную роль в духовной жизни верующих. Глубоко символично, что Ваш визит происходит в начале священного для мусульман месяца Рамазан. Ислам и православие в нашей стране всегда гармонично сосуществовали и формировали основу для духовного развития нашего общества. Говоря о сегодняшнем дне, и о будущем периоде, я должен сказать, что у нас остро ощущается необходимость сохранения и развития традиционных ценностей. Глубоко убеждён, что традиционные религии – ислам и православие смогут стать партнёрами государства по укреплению общества на основе мира и согласия. Поэтому у правительства возникает необходимость строить особую коммуникацию с лидерами исламского и православного вероисповедания, – подчеркнул Жээнбеков.

В свою очередь, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отметил роль правительства КР в сохранении русского социокультурного ареала, обеспечивающего межкультурный диалог и взаимообогащение.

– Хочу поблагодарить за добрые связи, которые выстраиваются между двумя общинами, в том числе за оказываемую поддержку со стороны правительства и государства в целом. Мы видим, что в Кыргызстане православные люди не чувствуют себя ущемлёнными. Мы видим, как бушуют межрелигиозные конфликты в других странах, разрушается национальное единство. Поэтому, нужно дорожить и сохранить всё то наследие, что есть в Кыргызстане. Такие же отношения мы пытаемся выстраивать в России, направляя свои усилия на сохранение и укрепление национального единства, – подчеркнул он.

Так же глава РПЦ поблагодарил правительство республики за поддержку баланса национальных и межрелигиозных добрососедских отношений, за счёт положительного отношения к церковным проектам.

– Мы избегаем слов «религиозный экстремизм», потому что в религии такого быть не может. Бог нас всех призывает к такому поведению, где экстремизм невозможен. А те, кто его используют, они пытаются достичь своих целей за счёт других. В этой связи нам необходимо всем вместе бороться с экстремизмом, включая представителей Православия и Ислама, и, конечно же, должна быть поддержка государственной власти, – подытожил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Далее делегация переместилась в столичный 12-й микрорайон, где глава русской православной церкви освятил закладной камень под строительство новой православной гимназии при соборе святого князя Владимира в Бишкеке. Общеобразовательная школа существует при храме с 2008 года, и там благодаря пожертвованиям родителей и меценатов в 9 классах с помощью 35 учителей обучается 120 детей. Программа заведения утверждается Минобразом КР, сейчас же предполагается, что школа будет пилотной при внедрении кыргызско-российской интегрированной программы обучения, учитывающей требования образовательных стандартов двух стран. Обучаться там будут 420 учеников. В церемонии освящения камня приняли участие представители властей КР и духовенства, и несколько сот верующих.

– Православный христианин может смело идти по жизненному пути, если он свою веру соединит со знаниями, если он будет человеком образованным, современным, способным чётко понимать, где в этом информационном потоке правда, а где ложь. Если у человека будут ясные убеждения, в первую очередь, связанные с тем, что жизнь вне Божьего закона, жизнь вопреки Божественной нравственности, которая вложена в нашу природу, это жизнь неудачника, жизнь, которая не ведёт ни к подлинному успеху, ни к счастью и благополучию, – отметил в своей речи к верующим глава РПЦ. – Прошли те времена, когда мы жили в изоляции, когда мало кто интересовался церковной жизнью, когда для верующего православного человека невозможно было занимать сколь угодно значительные посты, быть преподавателем или директором в школе, быть инженером на предприятии, быть учёным или политиком. Сегодня для верующих людей открыты все возможности, в том числе и в Кыргызстане. Человек, занимающий положение, позволяющее ему влиять на других, способен передавать как добро, так и зло. Важно, чтобы на этих заметных должностях были люди, передающие другим добро. Ради этого, я думаю, мы и заложили сегодня этот камень. Сегодня я встречался с представителями исламского духовенства. Мы говорили с ними о многом, в том числе о нравственной основе жизни современного человека. И я порадовался тому, что у нас очень много общего. У нас разные вероучения, но общая мораль – та, которая приходит к нам от священных текстов. И замечательно, в Кыргызстане есть возможности не только для мусульман, но и для православных получать образование и устраивать свою жизнь. Пусть так и будет дальше. И пусть в мире и благополучии протекает жизнь людей как православных, так и мусульман, живущих в этой стране.

Завершился первый день визита торжественным приёмом, где присутствовали не только представители кыргызских властей и Госкомитета по делам религий, спутники главы РПЦ и представители российского дипломатического корпуса, но и представители республик, входящих в Среднеазиатский митрополичий округ, государств, где проживают православные христиане. На приёме Святейший Патриарх Кирилл поделился впечатлениями о КР и отметил, что взаимодействие между представительством РПЦ и органами государственной власти происходит на высоком уровне. По его словам, необходимо сохранять этот порядок и «максимально актуализировать традицию добрых отношений между религиями», чтобы деструктивные силы не могли разжечь межрелигиозные и межнациональные конфликты.

В понедельник, 29 мая, Святейший Патриарх Кирилл посетил КРСУ имени Б,Н.Ельцина, где состоялась презентация его книги «Свобода и ответственность» на кыргызском языке, подготовленной Российско-Кыргызским деловым советом при содействии Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и Бишкекской епархии. Его Святейшество оставил запись в книге почётных гостей вуза, передал в дар учебному заведению икону святителя Николя Чудотворца, а библиотеке вуза – собрание своих трудов. Решением ректора Владимира Нифадьева и учёного совета Святейшему Патриарху Кириллу было присуждено звание почётного доктора университета «за огромный вклад в укрепление мира и дружественных связей между народами Кыргызстана и России, за развитие духовности, нравственных принципов и человеческих отношений между людьми» и вручены соответствующие докторская мантия и диплом. Последним моментом визита стала встреча с главой государства Алмазбеком Атамбаевым, в ходе которой они обсудили вопросы, касающиеся роли и значения религиозного образования в противодействии радикализму, а также тенденций развития религиозной ситуации. О чём именно шла речь – выяснить не удалось, поскольку встреча оказалась практически недоступна для аккредитованных на визит главы РПЦ СМИ. По сообщению пресс-службы президента КР, Алмазбек Атамбаев рассказал о проводимой в КР политике в религиозной сфере, основных тенденциях в области религии. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл же в свою очередь выразил благодарность за оказываемое внимание к православной церкви.

– Присутствие православной церкви здесь формирует многонациональное, многоконфессиональное измерение всего кыргызского общества. По-разному складываются отношения между религиями. Я имел возможность увидеться с муфтием мусульман Кыргызстана и пообщаться с нашим духовенством. Могу сказать, что здесь уникальная атмосфера в отношениях между национальностями, между религиями. Это формирует устойчивость общества, – цитирует Патриарха пресс-служба президента КР.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 31.05.17

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