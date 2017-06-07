Казахстан и Киргизия сблизятся благодаря программе модернизации

В апреле 2017 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев представил обращение «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания», которое стало дополнением к ранее обозначенной конституционной реформе и «Третьей модернизации Казахстана».

Один из принципов обращения, на который предстоит сделать упор – открытость сознания.

– Что это означает? Во-первых, понимание того, что творится в большом мире, что происходит вокруг твоей страны, в твоей части планеты. Во-вторых, открытость сознания – это готовность к переменам, которые несёт новый технологический уклад. Он изменит в ближайшие 10 лет огромные пласты нашей жизни – работу, быт, отдых, жилище, способы человеческого общения. Нужно быть готовым к этому. В-третьих, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. Две великие азиатские державы Япония и Китай – классическое воплощение этих способностей. Открытость и восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не своего» – вот залог успеха и один из показателей открытого сознания. Почему столь важно открытое сознание в будущем мире? Если казахстанцы будут судить о мире из окон своих домов, то можно и не увидеть, какие бури надвигаются в мире, на материке или в соседних странах. Можно не увидеть леса за деревьями, можно не понять даже внешних пружин, которые заставляют нас иногда серьёзно менять подходы, – отметил Назарбаев.

Принцип «открытости сознания» переносится и на внешнюю политику – в частности, в отношении соседнего Кыргызстана. Государства ведут в последнее время конструктивный диалог, а экспертное сообщество Казахстана и Кыргызстана выявляет общие наболевшие вопросы и выдвигает предложения по их компромиссному решению и сотрудничеству.

У экономиста Кубата Рахимова своя позиция в отношении того, как взаимовыгодно могут развиваться отношения двух стран. Он видит в разногласиях, имеющих место, и отсутствие тесных отношений, а также конфликт интересов политических элит.

– Отношения между нашими странами добрососедские, но зависящие от политики. При Акаеве они были хорошими, и даже после первой революции 2005 года инвестиции усилились. С ростом цен на углеводороды Казахстан захотел войти в европейские объединения, отринув центральноазиатский балласт, нашлись и те, кто говорил, что граница южных интересов России – граница Казахстана и других стран. И в Казахстане в определённый момент по моему субъективному наблюдению медиапространство разорвало: «Казахстан – это «Западная Европа», далее до 2011-2013 годов отношения были осторожными – события 2010 года и закрытие границы. Никто не хотел импортировать бардак и хаос – и это нормально. В 2011 году внесла коррективы унификация границ ЕАЭС. У Кыргызстана официально ВВП страны на 30% был меньше, чем та товарная масса, которая по данным китайской стороны пошла через нашу страну. Пришлось нелегко, был сильный удар по экономике. Эта система дезорганизовала госмашину и фискалов, а без фискалов не существует и государства – без таможни, акцизных сборов и прочего. Сильная госмашина будет до последнего «возникать», чтобы не было анклава с демонтированным государством внутри, – отметил он. – Логически без евразийской интеграции, Кыргызстан с Казахстаном продолжали бы отношения потихоньку, но ЕАЭС заставляет нас изучать процессы, что ещё не вызрели, на уровне элиты и этноэкономики. У нас происходит сшибка – в медицине это называется столкновение противоположных нервных процессов – возбуждения и торможения. Мы могли бы взять пример с взаимоотношений РФ и РБ. Но для меня загадка, почему же не сотрудничают наши правоохранители? Например, почему на границе не верифицируют данные? Мы как два кузена под одной крышей, но у каждого свой прагматический подход. Мы во многом ведомы, хотя у нас есть и свои наработанные проекты. ЕАЭС ускорил процесс «переваривания» возможных направлений сотрудничества, – отмечает Рахимов.

Экономист выделяет четыре направления, три из которых вполне жизнеспособны, и имеют под собой твёрдое экономическое обоснование.

– Это и центральноазиатская АЭС, и экономический коридор Алматы – Бишкек, и транспортный коридор из России и Казахстана через Кыргызстан в Таджикистан, и Всемирные игры кочевников. Между Алматы и Бишкеком близкое расстояние, охват с областями – почти 5 млн человек. АБР видит в этом перспективу, и ЭКАБ внесён в повестку межправсовета по многим аспектам. Возможно, и строительство скоростной железной дороги Алматы-Бишкек, подчеркнул экономист. – Вопрос четырёхсторонней дороги тоже обсуждался, но не пользовался успехом в Кыргызстане. ЕАБР выделил полмиллиона долларов на предТЭО, но чиновники «передрались» – Минтранс и КТЖ не нашли компромисса. В межправкомиссии РК и КР этот проект обсуждается, интересно это и Таджикистану. Но свободных денег в ЕАЭС и у России пока нет, спонсор проекта не выбран, хотя согласны и китайцы, и японцы, есть и потенциальные международные инвесторы. По центральной АЭС – надо стиснуть зубы и возглавить движение по её созданию тем, кто имеет профицит, эта страна сможет решить водно-энергетический вопрос в регионе – вероятнее всего, это Казахстан. ВИК же мы можем сделать частью нашей этноэкономики.

В качестве же инструментов Рахимов выделил три проекта. Первый – фонд добрососедства Казахстан-Кыргызстан (культурный, медийный, исследовательский и инвестиционный компонент), даже на уровне шоу-бизнеса и общих ивентов он поможет от слов перейти к делу на языке, доступном всем. Второй – совет по координации страновых стратегий и программ – каждая страна не учитывает спряжения программ. Третий инструмент – «Жети-Суу» – Семиречье, проект Азиатского банка развития. По словам Рахимова, он поможет объединению именно на уровне истории, о котором так часто упоминают эксперты обеих стран.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 01.06.17

Патриарх Кирилл освятил главный православный храм Киргизии. / Рамазан – это испытание крепости веры, чистоты помыслов и благородства поступков. / На геополитическую ориентацию Казахстана может влиять соседство с Россией?. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»