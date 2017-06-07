Выборы президента Киргизии пройдут на месяц раньше

В Бишкеке принято решение о переносе президентских выборов с 19 ноября на 15 октября. Соответствующий закон в начале недели, 5 июня, подписал глава государства Алмазбек Атамбаев.

В конце мая закон о президентских выборах и выборах депутатов Жогорку Кенеша принял парламент. Поправки в законопроект, помимо изменения даты выборов главы государства, направлены на совершенствование действовавшего конституционного закона о выборах. Отныне выборы главы республики будут проходить в третье воскресенье октября. Кандидаты на пост президента должны будут внести на специальный счёт Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов залог в миллион сомов из личных средств либо из средств избирательного фонда. Ранее эта сумма была в десять раз меньше и составляла 100 тысяч сомов. Таким образом, молодых политиков просто лишают шанса на конституционное право быть избранными, что противоречит принципам построения парламентского государства.

О старте предвыборной кампании будет объявлено до 15 июня. Напомним, что на сегодня о своих намерениях баллотироваться на высший пост в республике заявили два бывших премьер-министра страны – Омурбек Бабанов и Темир Сариев, а также лидер парламентской фракции «Онугуу – Прогресс» Бакыт Торобаев. Активно обсуждается участие и нынешнего главы правительства КР Сооронбая Жээнбекова, на которого, по всей видимости, делает ставку действующий президент, ведь сам он не сможет принять участие в предстоящих выборах, так как это запрещено законодательством. В операции «преемник» могут появиться и другие фамилии из близкого круга Атамбаева, но сейчас большая интрига состоит в том, кто будет представлять оппозицию. Ранее о своём желании побороться за президентское кресло заявлял лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, но в данное время он находится в заключении, начался судебный процесс. Трио Адахан Мадумаров, Камчибек Ташиев и Ахматбек Келдибеков, заявившее о своём объединении, ещё не выступило с заявлением, кто же из них троих пойдёт на выборы. Не всё однозначно и в правящей партии СДПК, помимо выдвинутого фракцией Сооронбая Жээнбекова возможен и ещё один кандидат. На предстоящем съезде СДПК ожидается выдвижение альтернативного кандидата в лице старейшего партийца Сагынбека Абдрахманова. Возможны и другие сюрпризы….

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 07.06.17

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