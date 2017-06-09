В Киргизии местные жители поставили иностранных студентов на колени

В Нарыне студентов из Таджикистана заставили на коленях извиниться за драку, сообщает портал региональных новостей Turmush. По данным издания, молодежь 8 июня собралась на акцию протеста в связи с конфликтом со студентами Университета Центральной Азии (УЦА). Так, десятки молодых людей требовали привлечь к ответственности студентов из Таджикистана, которые якобы избили местных жителей во время соревнований по баскетболу, прошедших 27 мая в УЦА.

В соревнованиях участвовали представители молодежи города Нарын и студенты вуза. Собравшиеся заявляли, что никто не понес наказания после данного инцидента. С недовольными встретились полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов и представители местных органов власти, преподаватели высшего учебного заведения, а также сами студенты.

На встрече местная молодежь потребовала от студентов УЦА, чтобы они на коленях просили прощения. Кроме того, они настаивали на депортации студентов из страны. В свою очередь глава Нарынской области А.Кайыпов призвал всех не поддаваться эмоциям. По информации издания, кто-то из толпы даже бросал стул в сторону студентов из Таджикистана. Спустя некоторое время студенты и некоторые преподаватели высшего учебного заведения вынуждены были опуститься на колени и просить прощения. И только после этого группа агрессивно настроенной молодежи покинула помещение университета.

МВД КР прокомментировало агентству «24.kg» инцидент. По их данным, массового унижения иностранцев не было. На колени встал только один педагог, а не группа. В ведомстве уверены это произошло, потому что преподавателю неправильно перевели претензии нарынских активистов.

В МВД также пояснили, что будет проведена встреча представителей администрации Нарына, милиции и аксакалов с активистами города и студентами, преподавателями университета, чтобы разъяснить окончательно ситуацию и урегулировать конфликт.

В целом в ведомстве отметили, что обстановка в городе Нарын стабильная. Однако из вышеизложенного можно предположить, что власть в стране не способна следить за правопорядком. Хочется верить, что подобные инциденты не повторятся. Ведь имидж Киргизии на данный момент и так подорван различными нападениями на туристов в Иссык-Кульской области. Иностранцы в республике не могут рассчитывать на надежную защиту.

Кыргызстан, Нарын, Владимир Банников

Кыргызстан, Нарын. Другие новости 07.06.17

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