Главный козырь Киргизии – это водная энергетика, она наиболее чистая и дешевая

«Астана ЭКСПО-2017» это первая международная выставка такого масштаба на территории Казахстана. И то, что она проводится в регионе Центральной Азии, вызывает чувство гордости у соседних стран региона.

Тема выставки «Энергия будущего» – «Future Energy» была выбрана не случайно, и она актуальна, как никогда. Так как все международное сообщество сегодня озабочено проблемой энергопотребления, которая все больше влияет на планету. Главная цель выставки – призвать мировое сообщество к ответственному использованию ресурсов, поиску идей, решений по выходу из энергетического кризиса, способствующих минимизации ущерба для природы.

Тема выставки привлекла внимание признанных мировых лидеров в сфере использования возобновляемых источников энергии, таких как Германия, которая представила в своем павильоне инновации и решения, связанные с совершенствованием автотранспорта и жилья; Китай, занимающий первое место в мире по возобновляемым источникам энергии; США; Франция, где 72% энергии вырабатывается атомными электростанциями, что значительно сокращает расходы на энергетику; Нидерланды, где 75% поездов передвигаются за счет ветровой энергии, а в этом году этот показатель приблизился к 100%; Россия и ряд других стран, которые связывают свою энергетическую независимость с зелеными технологиями и ищут эффективные решения в этой области.

Как показал первый день выставки, ЭКСПО-2017 является отличной площадкой для демонстрации достижений стран в этой области, мощным импульсом для дальнейшего развития, развития альтернативной энергетики.

В открытии выставки приняли участие главы государств, прибывшие на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астану. Участниками ЭКСПО-2017 стали 115 стран и 22 международные организации (ООН, ЮНЕСКО, ЮНИДО, Всемирный банк и др.). На выставке были представлены павильоны стран Юго-восточной Азии – Южной Кореи, Сингапура, Индонезии, Малайзии, Японии, а также Коста-Рики – первой страны, на 100% живущей за счет возобновляемых источников энергии, Ватикана, Катара, Турции, Африки. Фактически выставкой охвачены все регионы мира.

Главный национальный павильон Казахстана находится в здании, выполненном в сферической форме под названием «Нур Алем», общая площадь которого составляет 41,5 тыс. кв. м, и темой которого является «Музей Энергии Будущего». Футуристичный, с точки зрения инженерной мысли и архитектуры, яркий, познавательный и полностью соответствующий заявленной концепции павильон, где представлено множество проектов, идей, решений «зеленой экономики». Уникальным дизайном павильона даже заинтересовался канал National Geographic. На его 7 этажах продемонстрированы основные виды энергии – энергия космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетическая энергия, а восьмой этаж представлен экспозицией «Астана – Город будущего 2050» – так называемого виртуального прообраза Казахстана, как экологически чистой, зеленой зоны. Выставочная зона разделена на две основные: зону знакомства с историей, традицией, культурой Казахстана и зону «Созидательная энергия», где представлены лучшие современные проекты отечественных ученых по теме. Таким образом, здесь представлен синтез номадического прошлого и технологического будущего Казахстана, основанного на прогрессивных зеленых технологиях.

Множество представленных инновационных проектов объясняется мощной поддержкой ученого сообщества государством, осознающим необходимость развития технологий и поиска нужных решений.

Эта тема гармонично сочетается со статьей главы Казахстана Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», где говорится о том, что модернизация невозможна без изменения ряда привычек и стереотипов. На протяжении столетий казахский народ старался сохранить уникальный экологически правильный уклад жизни, среду обитания.

Но за последние десятилетия нерациональное использование ресурсов привело к исчезновению Аральского моря, превращению тысяч гектаров плодородных земель в зоны экологического бедствия. И это пример крайне непрагматичного отношения к окружающей среде. Во многих регионах территория Казахстана превратилась в территорию экологического бедствия.

На пути модернизации необходимо вспомнить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее.

Представленные проекты, как уже реализуемые, так и на стадии разработки, в области сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, энергоэффективности, охраны окружающей среды, управления отходами, водосбережения и т.д., полностью отражают данный подход.

Российский павильон, наряду с павильонами Китая, Африки, Южной Кореи и Германии, был одним из самых больших. Оформили его в темно-синем цвете, ассоциирующемся с общим видением павильона – русской Арктики. Для полного ощущения и натуральности, в центре российской экспозиции установили самую настоящую ледяную глыбу, которую привезли прямо с Северного полюса. Таким образом, россияне хотели продемонстрировать возможности российского атомного флота, представив свой новейший ледокол. Темы, представленные россиянами на выставке – биотопливо, энергия ветра, хранение энергии, доступность энергии и энергия человека.

На выставке также показал себя и южный сосед Кыргызстана – Узбекистан, разместившийся на территории 610 кв.м. В рамках выставки Узбекистан представил экспериментальный автомобиль, работающий на солнечной энергии, и автомобиль на водородном топливе, автономные капсулы на солнечной энергии, проекты ангаров на солнечной и ветровой энергии, бионические роботизированные руки для использования на опасных производствах и ряд другой выставочной продукции.

Государство-анклав Ватикан представило свои проекты по сокращению использования ископаемого топлива, внося, таким образом, свой огромный вклад в решение проблем экологии. Ватикан сотрудничает с крупными компаниями в этом направлении и является спонсором нескольких проектов в разных странах, в том числе и в Казахстане.

Кыргызстан на выставке был представлен наряду с несколькими странами, как павильон Шелкового пути. Основной упор презентации сделан на потенциал водных ресурсов страны и ее возможностях.

Как отметил в своем выступлении Марат Шаркеев, председатель Торгово-промышленной палаты КР, «Главный козырь Кыргызстана – это водная энергетика, она наиболее чистая, это раз, второе – наиболее дешевая».

– К сожалению, мы не можем представить проекты ветряной, солнечной энергии, потому что у нас их сложно организовать. Например, если выставлять солнечные панели, то нужны огромные ровные площади, у нас же горы, соответственно освещенность хуже и электроэнергию трудно получить. Поэтому водная энергетика для Кыргызстана остается наиболее приоритетной. Но мы занимаемся и теми технологиями, которые не используем сами, но отправляем их на экспорт, например, у нас налажен процесс производства кремниевых пластин, в этом мы – лидеры. Сегодня это производство вызывает большой интерес у покупателей, инвесторы планируют вложить еще порядка 50 млн долларов в его развитие.

Планируем строительство 2-х заводов, один из которых будет находиться в Кара-Балте, другой в Токмаке, по производству сжиженного газа – это совершенно экологически чистый продукт. На Иссык-Куле корабли планируем строить совместно с китайцами на газотурбинных двигателях и т.д., – отметил Шаршекеев.

На территории EXPO есть также специальный павильон «Зона лучших практик», где продемонстрированы уже реализованные технологии и проекты в разных областях устойчивых источников энергии. Для выбора лучших проектов был проведен конкурс на лучшие мировые практики в области энергии. Международной отборочной комиссией, куда вошли нобелевские лауреаты, из 133 проектов были отобраны 22 лучшие практики.

Также в рамках выставки будет проводиться Форум «Энергия будущего» по 12 тематическими сериям, которые посвящены глобальным энергетическим вызовам и проблемам, где примут участие видные ученые, нобелевские лауреаты, политики, инвесторы, представители международных организаций и бизнес сообщества. Итоговым документом Форума станет «Манифест принципов и ценностей ЭКСПО-2017».

На протяжении 3 месяцев будут показаны 3 тысячи эксклюзивных культурно-развлекательных мероприятия, которые ранее нигде не демонстрировались, и были разработаны в соответствии с концепцией выставки «Энергия будущего». Это и выступления традиционных казахских исполнителей, и инновационные шоу с использованием последних достижений ивент-индустрии, и знаменитый цирк Cirque du Soleil. А также концерты известных оперных певцов, как например, Пласидо Доминго, выступления и гастроли различных классических ансамблей, театров. Пройдут крупнейший кинофорум и ряд других мероприятий.

Ожидается, что выставку посетят более двух миллионов человек, и, судя по первому дню выставки и проявленному интересу, эта цифра будет преодолена.

– Я с уверенностью могу сказать, что ЭКСПО-2017 в Астане удивит всех посетителей, – заявил заместитель Генерального секретаря Международного Бюро выставок Димитрий Керкентзес.

И он оказался прав – ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» в Астане поражает своих посетителей и вдохновляет на лучшее будущее Казахстана, Центральноазитского региона и нашей планеты. Проведение такой выставки для страны, ищущей пути выхода из сырьевой зависимости, станет мощным толчком в этом направлении.

Казахстан, Астана, Гладис Темирчиева

Казахстан, Астана. Другие новости 09.06.17

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