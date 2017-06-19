В Караколе спортсмены устроили разборки, организовав массовую драку

Инцидент произошел 7 июня, однако известно о нем журналистам стало несколько позже, когда появилась информация о том, что организовать потасовку мог бывший депутат Каракольского горкенеша и лидер партии «Улуу Кыргызстан» Максат Касенов. Молодой политик и еще один участник разборок заключены под стражу на два месяца.

Милиционеры же узнали о случившемся гораздо раньше, когда к ним обратилась супруга одного из пострадавших. Женщина сообщила, что ее муж, Акысбек Омурбеков, известный спортсмен, входящий в топ-5 арбитров республики по каратэ-до, стал жертвой знакомых при драке у спорткомплекса «Алга». Пострадавший был госпитализирован в реанимацию – у него тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, множественные ушибы и кровоподтеки на лице, а также закрытый перелом 3 ребер. Чтобы «собрать» его по частям и удалить внутричерепную гематому, был вызван нейрохирург из Бишкека. По горячим следам были задержаны двое участников драки – Максат Касенов и Эрнис Тулеберди уулу. Выяснилось, что вместе с ними принимали участие в разборках воспитанники областной школы олимпийского резерва. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», оба арестованных парня заключены под стражу на 2 месяца. Так же по результатам расследования глава каракольского спортивного детско-юношеского учреждения олимпийского резерва (ДЮСУОР), где учились драчуны, Алим Мадылбеков, приказом Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта освобожден от занимаемой должности.

Кыргызстан, Каракол, Елена Сташкина

Кыргызстан, Каракол. Другие новости 14.06.17

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