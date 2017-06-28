Чем запомнился визит главы Киргизии в Россию? / 240 млн долларов США списала РФ Киргизии

В конце минувшей недели завершился официальный государственный визит президента Кыргызстана в Российскую Федерацию – последний для Алмазбека Атамбаева в качестве главы государства. Шестидневный визит был очень насыщенным. Посетив Москву и встретившись с российским коллегой Владимиром Путиным, Атамбаев провёл ряд встреч с соотечественниками из КР, побывал в Башкортостане и Татарстане, где пообщался с их лидерами, посетил культурные достопримечательности, подписал ряд документов. Начался визит с неформальной встречи. Ради ужина с Алмазбеком Атамбаевым Владимир Путин даже пропустил мировую премьеру скандального фильма о себе, снятого Оливером Стоуном.

КР + РФ – настоящее и будущее

Первая встреча прошла в закрытом формате и о чём шла речь, можно лишь гадать. В расширенном формате встречи были обсуждены и подписаны 11 межгосударственных документов, в частности, в области сотрудничества в сферах безопасности, миграции, здравоохранения, образования. По завершению переговоров президенты сделали заявление для СМИ. Алмазбек АТАМБАЕВ отметил, что отношения двух государств за последние 6 лет претерпели глубокую трансформацию. – Нам удалось вывести эти отношения на уровень стратегического партнёрства, и благодаря личному участию Владимира Владимировича, мы смогли реализовать очень крупные проекты и в области экономики, и торговли, и укрепления обороноспособности Кыргызстана, – сказал он.

Атамбаев отметил, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС оправдывает все надежды страны. – Благодаря вступлению в Евразийский экономический союз мы видим резкий рост товарооборота, рост переводов наших трудовых мигрантов. И главное, что намного легче стала жизнь для граждан Кыргызстана, которые работают здесь, – сказал он. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что очень рад, что Кыргызстан и Россия смогли сохранить тесные культурные связи, доказательством чему стали в частности и Дни культуры Кыргызстана, стартовавшие в РФ. В завершение своей речи Алмазбек Атамбаев выразил благодарность за оказываемую поддержку со стороны Российской Федерации. Глава российского государства Владимир ПУТИН отметил, что на протяжении четверти века взаимодействие двух стран развивалось поступательно по всем направлениям на принципах взаимоуважения и учёта интересов друг друга, вышло на уровень по-настоящему стратегического партнёрства.

– Нынешние переговоры с президентом Кыргызстана по традиции прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня, затронули актуальные региональные и международные вопросы. Вместе с членами правительств, представителями деловых кругов двух стран подробно рассмотрели состояние российско-кыргызских отношений, прежде всего, в торгово-экономической сфере, – сказал Владимир Путин. Он также отметил, что важные составляющие стратегических отношений России и Кыргызстана – это военно-техническое и военное сотрудничество, а реализация подписанного межгосударственного договора о развитии ВТС внесёт существенный вклад в дальнейшее укрепление обороноспособности Кыргызстана.

Сохранить и приумножить

Далее Алмазбек Шаршенович провёл встречу с соотечественниками, проживающими в РФ, в формате «вопрос-ответ». Их волновало всё – от проводимых в стране реформ в различных сферах жизни, в том числе в сфере образования, Вооруженных Сил, развития транспортной инфраструктуры и энергетики, до их поддержки вдали от родины. По словам президента КР, в ходе переговоров с Путиным речь шла и об улучшении условий работы трудовых мигрантов в России, решении спорных вопросов с медицинской помощью и, что немаловажно, признания водительских прав, выданных в КР, на территории России. Что касается кириллической письменности, споры о необходимости отказа от которой стали муссироваться на территории КР, президент отметил, что республике не стоит отказываться от кириллической письменности по образцу соседнего Казахстана и уже давно сделавшего это Туркменистана. Вместо этих реформ стоит позаботиться о развитии кыргызского языка и сохранении русского, а также сделать ставку на изучение английского языка, чтобы в перспективе республика стала трехъязычной. – Мы не должны отрекаться от того, что имеем. Если куда-то и переходить, то у нас была своя письменность, если на то пошло – руническая письменность «битик», которая больше подходит кыргызскому языку. Но нам надо сохранить кириллицу, – сказал Алмазбек Шаршенович.

У главы государства есть причины, по которым он не собирается следовать примеру соседей по Центральной Азии в вопросе письменности. – В Сингапуре английский стал государственным, чтобы не было межнациональной вражды. А что касается нас, то давайте мы сначала свой государственный язык на должный уровень выведем. Я приведу в пример Монголию, где когда-то отказались от русского языка в пользу английского. Я разговаривал с руководством страны. Они жаловались, что монголы и английский не выучили, и русский практически забыли. Мы должны сохранить хотя бы то, что знаем, – констатировал он. – … Кыргызский язык – один из самых древних языков алтайской группы и единственный сохранившийся. Все говорят, что турецкий язык самый древний. Но если присмотреться, то там до 80 процентов слов заимствованы из других языков. А кыргызский – самый древний, и мы должны его сберечь. При этом нужно сохранить и знание русского языка. Что касается английского языка, Атамбаев положительно оценил реформу Минобрнауки КР, согласно которой в новом 2017-2018 учебном году и далее школьники страны с пятого класса будут изучать английский ежедневно. И сам поделился опытом изучения одного из мировых языков и языков международной политики. – Я не вижу проблемы в том, чтобы выучить английский. Я сам его выучил по Интернету, потому что времени на занятия с учителем у меня не было. Есть, например, хорошая программа «Пазл инглиш». По ней можно заниматься. Когда я уйду в отставку, то займусь кыргызским языком, культурой, историей. По религии тоже есть вопросы, – поделился он планами на будущее.

Культура и бизнес

Далее, после встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и участия в церемонии возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в День памяти и скорби 22 июня, Атамбаев встретился с председателем президиума Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и посетил московскую Соборную мечеть. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между мусульманскими духовенствами двух стран в противодействии современным вызовам и угрозам, в первую очередь, радикализму и экстремизму. Далее борт № 1 отправился в Уфу, а позже – в Казань. – Кыргызы родом с Алтая. И башкиры, татары в том числе – такие же представители алтайских народов. Даже при разговоре с Рустэмом Закиевичем или с Рустамом Нургалиевичем (президентами Башкирии и Татарстана, прим. авт.) мы разговариваем на башкирском, татарском, русском, кыргызском языках. Нам не нужен переводчик. Пришло время укреплять нити, связи между братскими народами – кыргызами, башкирами, татарами. Это скрепляет отношения между Кыргызстаном и Россией. Это очень важно, – отметил Атамбаев. Три президента обсудили возможные туристические перспективы – предполагается, например, сделать прямые рейсы между республиками на Иссык-Куль. Речь шла и о развитии обмена студентами по грантовым программам, и об импорте в Башкирию кыргызских фруктов, и о переводе и популяризации великих эпосов «Манас» и «Урал-Батыр» для широкой аудитории на кыргызском и башкирском языках… Ответный визит обоих президентов состоится скоро: на 20 июля запланирован форум «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в Кыргызстане. Рустам Минниханов и Рустэм Хамитов по личному приглашению Атамбаева примут в нём участие.

Чужая война

Во время визита президента КР появилась информация о том, что во время переговоров по Сирии между Турцией и Россией было упомянуто о возможной отправке солдат Казахстана и Кыргызстана в Сирию в зоны деэскалации конфликта как миротворцев. Что вызвало гнев у граждан страны. Многие общественные деятели и политологи стали возмущаться, что, мол, таким образом Кыргызстан заплатит за списание долга Россией, а Казахстан за большую с Россией общую границу. Однако информацию о ведущихся в этом отношении переговорах опровергли в МИДах КР и РК, а глава КР на пресс-конференции, завершающей визит в Россию, в Казани и вовсе опроверг позицию сетевых «экспертов» о том, что якобы «жизни кыргызских солдат – плата за списанный долг». Как заверил Алмазбек Шаршенович, сирийский вопрос и уж тем более участие кыргызских военных в антитеррористических операциях в Сирии вообще не обсуждались. – Это непростая вещь. Если действительно этот вопрос будет обсуждаться, то нужно единогласное решение всех стран ОДКБ, резолюция ООН. А вы знаете, как там относятся ко всем инициативам России, пытаются их заблокировать. К тому же это всё решает парламент страны. Если когда-нибудь, наверное, это уже не при моем президентстве, такой вопрос возникнет, то Кыргызстан не должен отправлять регулярные какие-то части и соединения. Если будут желающие из кадровых военных, которые хотят набраться опыта, заработать, думаю, это возможно, – отметил глава государства. – Во всяком случае, сейчас мы этот вопрос не обсуждали. Я был очень удивлён, когда его начали муссировать.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

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