В Казахстане завершился XIV Евразийский Медиа Форум

На прошлой неделе в Астане состоялось открытие XIV Евразийского Медиа Форума (ЕАМФ) – авторитетной международной медиа-платформы региона. EAMФ ставит перед собой задачи изучения стратегической роли Евразии в мировом пространстве, поиска новых подходов в мировом диалоге и решения значимых мировых вопросов, обеспечивая равный доступ к информации из достоверных источников по всему региону, а также поощряя высочайшие стандарты журналистики. В этом году, основная тема форума была обозначена как: «Сценарий поиска компромиссов». С приветственными речами выступили: Государственный Секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, Председатель Правления «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. Председатель Организационного комитета ЕАМФ Дарига Назарбаева.

В ходе Форума спикеры и делегаты обсудили самые острые проблемы современного мира: геополитическое переустройство, стратегии безопасности в эпоху цифровой революции, блокчейн и диджитал стратегии современности, стратегические задачи для бизнеса на пути к глобальному лидерству, основы устойчивого развития государств в контексте «Энергии будущего», и ряд иных актуальных тем, подтвердив, что в споре рождается истина.

Диалог и партнерство

Государственный Секретарь РК Гульшара АБДЫКАЛИКОВА от имени Президента РК отметила важность и роль СМИ в глобальном контексте переустройства мира. В своем обращении, Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил успехи, широкое влияние и высокий авторитет Форума, приобретенные им за почти 15 лет активной деятельности.

-Перед Казахстаном стоит задача по модернизации ключевых направлений его развития, включая политическую жизнь, экономику и общественные отношения. В этой связи обществу необходимо наращивать усилия по выстраиванию открытого диалога на принципах взаимного уважения, восстановлению глобального доверия. Итогом этих усилий станет решение насущных проблем населения. Глава государства призвал СМИ стать лидерами этого процесса, приложить все усилия, чтобы объединить общество и предотвратить вражду. Наши усилия направлены на модернизацию политической жизни и общественных отношений. Перед обществом стоят задачи по наращиванию открытого, взаимоуважительного диалога, восстановлению глобального доверия. СМИ должны стать лидерами этого процесса, должны объединять, а не сеять рознь, – призвал он.

Этой же идеи придерживалась и Дарига НАЗАРБАЕВА, глава ЕАМФ, которая отметила, что оргкомитет Форума вынес на обсуждение самые острые проблемы современного мира. По ее ловам, у СМИ непростая задача информировать и просвещать общество и в сегодняшних обстоятельствах журналистам «впору принимать некое подобие клятвы Гиппократа».

Новый цвет экономики

Одна из первых сессий Форума была посвящена теме «Энергия будущего»: мощь зеленой экономики». Главная проблема, которую обсуждали спикеры – вопрос изменения предвзятого отношения к зеленой энергетике и экономике как к отрасли, требующей больших вложений и влекущей за собой труднопрогнозируемые риски и вопрос привлечения инвестиций. Принимающий Форум Казахстан сейчас имеет всего 1% данных технологий, и то в виде стартапа и при участии специалистов из соседнего Кыргызстана. Но у него есть «Стратегия по переходу к зеленой экономике», и правительство принимает все необходимые меры, чтобы эта стратегия последовательно воплощалась в жизнь. Пример тому – ветропарк «Ерементау » мощностью 45 мегаватт, в ближайшие годы она вырастет с помощью китайских инвесторов до 300 мегаватт. Для полного же перехода требуется компромисс с металлургическими и нефтяными холдингами и подстраховка, чтобы резкий переход к альтернативным источникам не вызывал перебои в традиционном энергоснабжении, как это было в Испании и Китае. Многие участники форума в своих выступлениях поддерживали позицию президента Франции Эммануэля Макрона «У нас нет планеты Б. Зеленая экономика – это единственное возможное будущее для планеты Земля». Однако были этому и обоснованные не только экономические, но и экологические доказательства.

Весьма интересным участником дискуссии в этом отношении стал Раджендра ПАЧАУРИ, лауреат Нобелевской премии мира, который свое выступление посвятил важности соблюдения Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ученый сообщил, что уровень мирового океана за последние 100 лет вырос более, чем на 19 см, и если темпы сократятся, то к 2100 году эта цифра достигнет 1,3 метра. По прогнозам, увеличение общемировой температуры хотя бы на 1 градус приведет к катастрофическим последствиям, в виде масштабного изменения климата на планете, таяния ледников. Между тем, при сохранении нынешнего объема выбросов углекислого газа, уже к 2050 году температура планеты увеличится на 2 градуса. Для того, чтобы избежать катастрофы, к 2050 году количество выбросов должно быть сокращено на 40-70 процентов относительно 2010 года.

– Влияние человека на изменение климата очевидно. Чем больше мы влияем на климат, тем более тяжелыми и необратимыми будут эти изменения. У нас есть инструменты для уменьшения влияния на климат, и мы должны использовать их, чтобы строить устойчивое будущее, – отметил Пачаури. – Общемировая температура до 2050 года по расчетам ученых увеличится на 2 градуса, что критично для выживания человечества. Чтобы этого избежать, необходимо выбросы углекислого газа сократить на 40-70 процентов году по сравнению с 2010. На сегодняшний день традиционная энергетики сопоставимы со стоимостью альтернативной энергетики. Это вопрос долгосрочных приоритетов. Лучше производить солнечные батареи, чем строить стену между Мексикой и Америкой.

По мнению ученого, зеленая экономика имеет потенциал в 60 млн рабочих мест. Однако у него и его сторонников нашись противник, в частности в лице экс-посла США в ООН Билла Ричардсона, который назвал перспективы перехода стран мира на альтернативные источники энергии вопросом будущего. Однако все спикеры выразили общее мнение о необходимости пересмотра сложившейся практики избыточного потребления в пользу более экономного, устойчивого потребления, несущего минимальные риски для человека и окружающей среды.

Чудо –ЭКСПО

Разговор на ЕАМФ зашел и о международной выставке «Астана ЭКСПО-2017», представляющей новые и зеленые технологии. Роль СМИ в деле популяризации Казахстана в международной медиа- среде сыграла большую роль. Только за первую неделю выставки, в СМИ вышло более 3000 материалов, посвященных церемонии открытия выставки, более трети из них – в зарубежных СМИ. Потенциальный охват международной аудитории ЭКСПО составил 1,5 миллиарда человек, для продвижения были использованы маркетинговые караваны и ряд иных технологий, улучшивших не только имидж и узнаваемость страны, но и подчеркнувшие авторитет главы государства, организующего такое мероприятие. По мнению экспертов, это первый шаг республики к будущему вхождению в когорту «азиатских тигров». Об этом говорили на сессии «Секреты Азиатского экономического чуда» где обсуждались стратегии стран региона, добившихся за короткий срок колоссальных экономических успехов. Один из спикеров Параг Ханна, старший научный сотрудник школы им Ли. Куан Ю, в своем выступлении отметил, что проведение ЭКСПО – показатель того, что Казахстан сможет войти в число «азиатских тигров», что подтверждает верное направление национальной стратегии, согласно которой по стратегии AIFC в ближайшие 15-20 лет он намерен войти в топ-15 финансовых азиатских хабов .Ключевым позитивным фактором этого стали концептуальные документы и государственные программы, которые были приняты по инициативе Президента Казахстана Нурсултан Назарбаева.

– Как нефтедобывающая страна, мы осознали, особенно после недавнего падения цен на товарно-сырьевую продукцию, что это было хорошим тревожным звоночком для пробуждения. Нам нужно более активно участвовать в диверсификации экономики, не из-за падения цен на нефть, а из-за изменения всей парадигмы глобальной экономики в целом, что означает переход от углеводородов к более устойчивым путям развития, – отметил в своем выступлении Управляющий Международным финансовым центром «Астана» и экс-председатель Национального банка Кайрат КЕЛИМБЕТОВ. – В Казахстане есть все возможности для скачкообразного перехода к новому этапу развития, особенно с учетом геополитики. Мы – часть проекта ОПОП. Глобальный экономический центр перетекает из Европы в Азию и у нас существует потенциал для развития специализированных услуг и институтов. Наша страна имеет все шансы стать своего рода порталом для соединения Китая и восточной Европы с помощью потока товаров и услуг. В Китае скоро создастся ситуация, когда 300 миллионов человек станут средним классом. Все эти люди захотят путешествовать и посещать интересные места. Казахстан может стать региональным центром, как в финансовом секторе, так и в других видах услуг.

По его словам, лучшие инвестиции – в человеческий капитал, и экономические успехи азиатских стран могут служить лучшим примером, когда государство вкладывается в образование. Он отметил опыт Сингапура, чьи университеты входят в 20-ку лучших университетов мира. И это как нельзя лучше согласуется с одними из направлений модернизации сознания описанной Главой Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой Президент изложил свое видение модернизации казахстанского общества. На сегодня в Казахстане созданы ряд университетов очень высокого уровня, система интеллектуальных школ и многое другое. В условиях технологической революции успешно жить сможет только высокообразованный человек, который может относительно легко менять профессию именно благодаря высокому уровню образования. Поэтому Казахстан сегодня в числе самых передовых стран мира по доле бюджетных расходов на образование. Обеспечение компьютерной грамотности казахстанцев и повышение уровня владения иностранными языками не только укрепит конкурентоспособность Казахстана на мировой арене, но и будет способствовать сотрудничеству с зарубежными странами и организациями и создаст новые бизнес-возможности для предпринимателей из-за рубежа. Возведение образования в приоритет для казахстанской молодежи обеспечит появление в Казахстане экспертов и профессионалов нового поколения, которые смогут вносить вклад не только в развитие страны, но и в глобальный прогресс. Это одна из причин, по которой Президент предложил план возвращения казахского языка на латинский алфавит. Именно данный аспект вызвал множество споров о «выходе» Казахстана из «Русского мира». Но казахский народ уже давно интегрирован в мировое сообщество, как участник глобального экономического и политического сотрудничества. Возвращение казахского языка на латиницу значительно облегчит для казахов воссоединение с мировым сообществом и наоборот – откроет для мира Казахстан. Планы и проекты комплексной модернизации призваны повысить конкурентоспособность Казахстана в сложных глобальных условиях. Их реализация позволит Казахстану опираться на более крепкую экономику, стабильную политическую систему и процветающее гармоничное общество и стать одной из наиболее развитых стран мира. Целью Казахстана является вхождение в число 30 наиболее развитых стран мира. Модернизация общественного сознания, а также политические и экономические реформы будут способствовать дальнейшей интеграции страны в международное сообщество и создадут политические, экономические и бизнес-возможности не только для граждан Казахстана, но и для международных инвесторов и других заинтересованных партнеров. Эти инициативы и планы модернизации показывают, что Казахстан открыт для всего мира.

Зарыть топор войны

Еще одной важной сессией для всех присутствующих стала сессия по сирийскому кризису,– «Объединиться в борьбе против терроризма и положить конец войне в Сирии» – главный вопрос повестки встреч всех мировых лидеров. Сейчас противоречия мнений и внешнеполитических курсов Европы, США и России служат преградой для окончания войны. И не случайно эта тема была выбрана как одна из тем форума, который послужил в качестве еще одной переговорной площадки для обсуждения и поиска решений этого кризиса, поскольку именно Казахстан сегодня выступает медиатором данного процесса как страна со стабильной позицией на международной арене. Участие в форуме политического представителя сирийской свободной армии – одной из крупнейших повстанческих группировок в Сирии, ведущих вооруженную борьбу против правительства Сирии, возглавляемого президентом Башаром Асадом, а также журналистов из Сирии, говорит о высоком международном авторитете президента Нурсултана Назарбаева среди участников сирийских переговоров как успешного миротворца. Таким образом, у делегатов форума была уникальная возможность услышать из первых уст позиции сторон.

В ходе дискуссии спикеров и делегатов был также затронут вопрос участия Казахстана и Кыргызстана в урегулировании сирийского кризиса в свете недавних заявлений в российских и турецких СМИ об отправке миротворческих войск двух стран на территорию Сирии. В своем выступлении министр иностранных дел РК Кайрат АБДРАХМАНОВ отметил, что «ни Казахстан, ни Кыргызстан, как суверенные страны, сбалансированные в своей внешней политике страны, никогда не станут заложниками интересов других стран и никаких переговоров об участии войск по крайней мере Казахстана не ведется».

– Не случайно в СМИ были упомянуты именно наши две страны, так как именно наши государства сегодня активно работу в том числе и по линии миротворческих операций ООН. Казахстан и Кыргызстан сегодня активно готовят свои миротворческие силы для работы в составе 16 миротворческих миссий, которые сегодня во всем мире развернуты. 125 тысяч с лишним солдат и офицеров там служат, обе страны имеют очень хорошие отношения в том числе как со странами – гарантами, так и с любой заинтересованной страной в урегулировании ситуации в Сирии. Казахстан начнет отправку своих военнослужащих в горячие точки мира, только лишь при условии соответствующей резолюции и мандата ООН для направления на миротворческие миссии. Казахстан своим решительным шагом, когда мы на своей площадке принимаем непримиримые, казалось бы, стороны, уже вносит свой реальный вклад в процесс урегулирования ситуации в Сирии. И именно благодаря авторитету Нурсултана Абишевича Назарбаева они сели за один круглый стол. Астанинский процесс служит делу становления мира и обеспечения в будущем постконфликтного развития Сирии, – заключил он.

Далее министр рассказал об инициативах Казахстана по урегулированию сирийского кризиса и решения проблемы терроризма. Республика сейчас работает в связке с международными экспертами по разработке Астанинского кодекса поведения во время террористических операций. В заключение сессии, все спикеры Форума выразили надежду, что по итогам дискуссии, процесс пойдет дальше и будет найден консенсус по урегулированию ситуации в Сирии.

Казахстан, Астана, Гладис Темирчиева

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