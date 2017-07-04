В Киргизии начали арестовывать за националистические высказывания в Сети

Работа ведется ГКНБ КР с помощью филологов, политологов и ряда иных экспертов НАН КР.

Уже возбуждены несколько уголовных дел в отношении пользователей социальных сетей, которые призывали к противоправным и антиобщественным действиям, направленным на разжигание межнациональной вражды или просто допускали националистические высказывания, разжигая межнациональную ненависть и вражду в соцсетях.

Филолого-политологическая экспертиза, проведенная экспертами НАН КР, выявила, что в отдельных постах действительно содержатся призывы межэтнической нетерпимости, а также оскорбления и высказывания, унижающие человеческое достоинство, побуждающие к противозаконным действиям. На минувшей неделе были задержаны еще двое сетевых дестабилизаторов обстановки.

– В июне текущего года в социальных сетях публиковались высказывания, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды. Некий пользователь в соцсетях, выражая свое пренебрежительное отношение к государственным символам, написал несколько комментариев, содержащих грубое высмеивание и надругательство над флагом Кыргызской Республики. Представители общественности выражали в соцсетях свое возмущение по этому поводу. Сотрудники 10-го Главного управления МВД КР установили лиц, которые опубликовали в Интернете записи, свидетельствующие их неуважительное отношение и содержащие признаки межнациональной розни. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции задержаны граждане Кыргызстана Б.У. и Д. А. В настоящее время собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для дачи юридической оценки, – сообщили в пресс-службе МВД КР.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 03.07.17

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