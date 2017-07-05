Число кандидатов в президенты Киргизии превысило десять человек

На сегодня во время съездов политических партий выдвинуто только два политика – Темир Сариев («Ак-Шумкар») и Бакыт Торобаев («Онугуу-Прогресс»). Остальные же претенденты – самовыдвиженцы. В числе подавших заявления числится, в частности, консультант общественной организации «Генералы мира – за мир» Таалатбек Масадыков, которого ряд экспертов и интернет СМИ уже называют фаворитом, но, скорее всего, преждевременно. Несмотря на поддержку генералов, чуть ли не со всего мира, и известность в различных международных организациях, среди политической элиты ему будет сложно найти сторонников и рассчитывать на поддержку большого количества кыргызстанцев, так как в народе он малоизвестен.

Из числа желающих побороться за кресло президента, но имеющих на победу сомнительные шансы, выдвинули свои кандидатуры и глава Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев, правозащитница Рита Карасартова, основатель, президент и ректор Международного университета в Центральной Азии Камилла Шаршекеева. Не стоит забывать и о прославившихся своими сатирическими выступлениями в СМИ, об авторе «Зима не будет» и «Путин – сложный биоробот» Арстанбеке Абдылдаеве, предсказателе, поклоннике нетрадиционных знаний, и председателе политической партии «Эл учун». Есть в списке малоизвестный директор бишкекского филиала латвийской фирмы Сайнидин Султанидинов. Уже не в первый раз видит себя президентом и экс-омбудсмен, экс-депутат ЖК Турсунбай Бакир уулу. По данным ЦИК, кстати, в этот раз у представителя интересов Турсунбая Бакир уулу не приняли документы на основании того, что рабочим местом кандидата значится ГП «Матрезервы». А по законодательству КР госслужащий не может стать кандидатом в борьбе за главный пост страны.

После проведения народного курултая выдвинул свою кандидатуру и Омурбек Бабанов, экс-премьер министр и депутат партии «Республика Ата-Журт». Политик, понимая, что не все в его объединённой парторганизации его поддержат, поступил хитрее, пошёл на выборы как самовыдвиженец. Политические интриги набирают обороты. Ведь разыграть подобное политическое шоу с народным курултаем и выдвижением, так сказать, «от народа» – что-то новенькое в Кыргызстане. И ход вероятно великолепный, если бы не одно «но» – если у Бабанова такой раскол в партии, сможет ли он консолидировать своих сторонников?

Далее в списке самовыдвиженцев значится лидер оппозиционной парламентской фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, который на данный момент находится под стражей в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по обвинению в коррупции.

Отметим, что о своём желании стать президентом заявил и спикер парламента Чыныбай Турсунбеков. Политсовет партии СДПК предложил кандидатуру премьер-министра Сооронбая Жээнбекова на пост президента. Глава государства Алмазбек Атамбаев ранее заявлял, что поддерживает кандидатуру Жээнбекова. Несмотря на это, поговаривают, что, возможно, нынешнего главу правительства поддерживают представители таких стран как Катар и Саудовская Аравия. Кто же пойдёт от СДПК, узнаем после съезда партии, который состоится 15 июля.

Между тем, по мнению большинства местных экспертов, далеко не все выдвинувшие свои кандидатуры политики в действительности планируют до 15 августа пройти процедуру регистрации. Ведь для этого им будет необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей граждан в свою поддержку, сдать экзамен на знание кыргызского языка и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов. Как считают политологи, реально на президентскую должность могут претендовать три-четыре человека, а остальные кандидаты на фоне предстоящих выборов лишь зарабатывают политические очки. Так же, по мнению ряда экспертов, все претенденты на высший пост в Кыргызстане – последовательные сторонники евразийской интеграции.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 04.07.17

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