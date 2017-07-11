В Бишкеке появился Дом армянской диаспоры «Арарат» / Его открыли в здании Ассамблеи народов Кыргызстана

Теперь армянская диаспора зарегистрирована официально в Министерстве юстиции, и у неё есть свой дом. Всего на территории республики живут свыше 700 армян – заслуженные врачи, музыканты, крупные бизнесмены.

Токон МАМЫТОВ, глава Ассамблеи народов КР отметил, что АНК создавалась с одной важной целью – чтобы все сограждане страны ясно и чётко осознавали, что эта земля и их земля. Эта страна, созданная и прекрасно обустроенная представителями всех народов, населявших Кыргызстан исторически, и их страна. Задача организации и его, как руководителя, в сохранении культуры, национальных традиций, обычаев всех народов, населяющих Кыргызстан, ради стабильности в стране и сохранения межнационального согласия.

– Не секрет, что армяне, проживающие за пределами Армении, стремятся к своей земле, языку, культуре. Я думаю, что это будет способствовать тому, что наши дети, которые рождены на земле Кыргызстана, не забудут свою культуру, будут знать историю своей страны и Кыргызской Республики, – отметил президент КВН Кыргызстана и исполняющий обязанности руководителя диаспоры Евгений АКОПЯН. – Нам необходимо налаживать деловые и культурные связи с исторической родиной. Вести работу с армянской молодёжью. Помогать молодым предпринимателям построить бизнес. Для сближения армянских семей организовывать всевозможные встречи с армянами из Казахстана и других стран, – подчеркнул Акопян.

Представитель армянской диаспоры в Казахстане, председатель Общественного объединения армян «Масис» Эрнест ВАРТЕРЕСЯН в пожелании соотечественникам, живущим в Кыргызстане, рассказал одну старую армянскую поговорку: «Потомки гордятся делами предков тогда, когда им самим нечем гордиться».

– Сегодня армяне гордятся тем, что их историческая родина – первое государство, принявшее христианскую религию, и уже в 405 году они имели свой второй алфавит и писали на своём языке. Гордимся мы величайшими завоеваниями Тегерана великого и той великолепной библиотекой, которая называется Манараталар. Армяне славят уникальные монастыри и церкви, но это сделали не мы, а наши предки. Мы гордимся их делами, – отметил Вартересян. – Я приехал к вам в Кыргызстан со своим сыном и хочу, чтобы он гордился тем, что сделаем мы – ныне живущие, не забывая про достижения наших дедов и прадедов.

Собравшиеся на открытии решили, что теперь они будут собираться не только по праздникам, но на всевозможные конференции. Любой представитель армянского народа может обратиться за помощью в случае каких-либо проблем.

Кыргызстан, Бишкек, Александр Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 05.07.17

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