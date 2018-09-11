БТА Банк. Ограбление по-казахстански

Генеральная Прокуратура Республики Казахстан обнаружила грубые нарушения закона в работе государственной единой электронной торговой площадки по продаже арестованного и конфискованного имущества. Проверка показала, что в процессе торгов можно заблокировать любого участника аукциона и способствовать победе конкретного лица. В отдельных случаях это наносит ущерб кредиторам, в интересах которых это имущество должно реализовываться по максимально возможной цене.

Как показывает жизнь, права кредиторов могут нарушаться и другими способами. Так, по сообщениям СМИ, казахстанский БТА Банк, как кредитор, пока смог вернуть только незначительную часть своих активов на сумму примерно 1 млрд долларов, из числа якобы похищенных бывшими руководителями этого кредитного учреждения. И это несмотря на поддержку всех государственных и сочувствующих структур. Новый владелец Кенес Ракишев надеется вернуть все украденные деньги в сумме 7,5 млрд долларов.

Для любой коммерческой организации такая дыра в балансе является смертельным ранением. Но только не для БТА Банка. В отдельных случаях он в состоянии легко расстаться с потенциально уже своими активами, которые безвозвратно растворяются на просторах Казахстана и оказываются за бесценок в собственности вполне конкретных лиц, что не может не наносить банку ущерба, как кредитору. Странная политика возврата долгов, не правда ли? В чем секрет, попытаемся разобраться.

Активы приходят и уходят

По официальной и давно укоренившейся в СМИ и массовом сознании граждан Казахстана версии, прежние владельцы выводили деньги из БТА Банка под невозвратные кредиты, которые не имели обеспечения. С этим пусть разбираются следователи.

Вместе с тем, отдельным заёмщикам банк выдавал деньги на вполне рыночных условиях под серьёзное обеспечение. Так, например, казахстанское ТОО «Баско» в своё время получило у банка многомиллионную кредитную линию на развитие, заложив в обеспечение реальное имущество, стоимостью около 300 млн долларов. Принятое в залог имущество по своей стоимости значительно перекрывало всю сумму займа, в случае его реализации на рыночных условиях. Но это в теории. На практике, БТА Банк оказался «на бобах», и, как ни странно, по этому поводу, видимо, не очень переживает. Но расскажем об этой ситуации подробнее.

Разбираясь в многочисленных документах мы увидели, что реализация заложенного БТА Банку имущества ТОО «Баско» полна нюансов и, по всей видимости, есть составная часть хитроумной схемы по отъему активов у их законного владельца – инвестора и основателя «Баско» Александра Сутягинского, у которого по факту забрали всё, что только можно было забрать – и заводы, и доброе имя. Под шумок, у сына – Евгения, гражданина России, похитили дом и автомобиль. Такая вот благодарность за реально привлеченные в Казахстан многомиллионные российские инвестиции. А, чтобы те не жаловались – Александра Сутягинского быстренько осудили по заведомо ложному обвинению и объявили в розыск, чтобы он в Казахстан ни ногой. Не дай бог, возьмёт да и честно расскажет Президенту РК, кто из местных агашек, когда и при каких обстоятельствах предлагал ему безвозмездно поделиться своим имуществом. У Президента РК после этого могут открыться глаза на очень близких ему людей, которым после этого вряд ли удастся отделаться простым отлучением от кормушки. Могут последовать и более радикальные действия с посадками.

Как, уже неоднократно сообщалось, Сутягинский опрометчиво доверился бывшему армейскому сослуживцу Михаилу Гаркушкину, которого к нему, подвели члены «неуловимой» чеченской ОПГ «Махновцы», руководство которой приписывают некоему Шамилю Махмаханову. В печальных рейтингах организованной преступности Казахстана эта ОПГ фигурирует еще с 90-х годов. «Махновцы» и Гаркушкин решили не только ограбить благодетеля, но и посадить его в тюрьму по заведомо ложному обвинению, чтобы дальше доить теперь уже его братьев в России, пока они также не расстанутся со всем своим имуществом. И только мужество алматинской судьи Кульпаш Утемисовой, которая в апелляции разобралась с фактическими обстоятельствами дела, позволило Александру Сутягинскому выйти на свободу, что бы сохранив жизнь, продолжить защищаться. Тем не менее, приговор Сутягинскому остался обвинительным, в связи с чем его имущество, в том числе и заложенное БТА Банку, подлежало конфискации с последующей реализацией с торгов в пользу государства. Но это, с точки зрения закона. На практике все оказалось совсем иначе. Судью Утемисову посадили. А имущество Сутягинского, по всей видимости, реализовали под контролем лиц, из числа «Махновцев» и сочувствующих. Закон и справедливость по-казахстански восторжествовали, вот в такой извращенной форме. А всем пострадавшим и потерпевшим как будто дали понять: все ограблены – забудьте!

Несгибаемый рейдер Гаркушкин

Но забыть не получается и вряд ли получится пока все истинные виновники и их покровители не окажутся в тюрьме, где они и должны находиться по закону и справедливости. Широкому читателю Казахстана Михаил Гаркушкин стал известен благодаря аж 35-ти «непредвзятым» публикациям местной общественно-политической газеты «Время», владение которой пресса приписывает местному олигарху – владельцу медного гиганта «Казахмыс» Владимиру Киму, живущему в Лондоне и недавно купившего крупное медное месторождение в России. В верстке газеты с 2012 по 2018 год красовалась целая рубрика, посвященная так называемому «делу Сутягинского». Правда, публикации в этой рубрике скромно умалчивали о многих значимых фактических обстоятельствах этого дела. Братья Сутягинские представлялись настоящими злодеями и преступниками. У общественности и руководства Казахстана формировался откровенно негативный образ российского инвестора, которого следовало примерно наказать, а имущество отобрать. При этом получить какой-либо комментарий у Сутягинских и других участников компаний никто из журналистов за шесть лет и не пытался. Напротив, Гаркушкин и Андриевский (водитель Сутягинского, который сыграл роль подставного исполнителя убийства, а впоследствии был осужден за мошенничество с зарплатой в АО «Компания «Биохим» принадлежавшей совместно А.А. Сутягинскому и бывшему премьер-министру РК С.А. Терещенко – прим. редакции) выглядели пионерами-героями, эдакими Павликами Морозовыми, которые донесли на своего благодетеля. Но сделали это не ради торжества справедливости, а исключительно по корыстным соображениям. Так, что реальный образ «героев» оказался далеко не таким светлым: в пионерской комнате их портреты не повесишь, и ОПГ «Время» предпочло тихо свернуть тему «дела Сутягинского» на полях своего издания. Абы чего не вышло.

Но вернёмся к нашему герою. Как рассказали очевидцы, заняв пост генерального директора «Баско» и получив безвозмездно от Сутягинского в качестве бонуса 50% доли в компании, Гаркушкин «реально поднялся». Так обычно говорили в 90-е в бандитской среде о «торпедах», сумевших стать «бригадирами» и поменявших спортивный костюм на малиновый пиджак. От такой головокружительной карьеры в бизнесе бывшего гаишника понесло так, что его деятельность на директорском посту агрохолдинга вместе с кураторами от ОПГ «Махновцы» стала предметом многолетней разработки спецов из КНБ (Комитет национальной безопасности Казахстана, аналог российского ФСБ) по подозрению в незаконном обналичивании крупных сумм денег, которое невозможно осуществлять без пособничества банков. При этом бизнес самого «Баско» он «перестроил» таким образом, что основная выручка начала оседать на подконтрольных ему и «махновцам» фирмах. «Успехи» Гаркушкина, по трансформации бизнеса, мягко говоря, начали вызывать вопросы и у Александра Сутягинского и у кредиторов, в числе которых был и БТА Банк. К тому же в конце 2012 года у Гаркушкина истекали полномочия директора и предстояло пройти аудит, чтобы остаться руководить на следующий срок. Очевидно, что работать с любым директором без аудита рискованно и неправильно. А с жуликоватым Гаркушкиным – просто небезопасно, так как при полной бесконтрольности он мог пустить на ветер всё хозяйство в любое время. Для объективности, в качестве аудитора должна была выступить международная компания «Pricewaterhouse Coopers». Предстоящая проверка очень напрягала Гаркушкина и его кураторов – «Махновцев». Ведь международные аудиторы, без сомнения обнаружили бы и задокументировали все факты, каналы и получателей выведенных денег. И за это пришлось бы отвечать явно не в административном порядке. Поэтому ситуацию решили купировать быстро и деловито: Александра Сутягинского в расход! Но осуществить это буквально было проблематично. Брат Михаил на тот момент – депутат Госдумы России. Сам Александр – лично известный президенту РК инвестор, промышленник, кавалер ордена «Курмет». Второй акционер «Биохима» – С.А. Терещенко бывший премьер-министр, некогда второй человек в Казахстане. Но если надо, то ничего нет невозможного.

Зигзаг с терроризмом

Действовать решили по-восточному тонко и изощрённо. Благо взятый кредит ТОО «Баско» в БТА Банке давал формальный повод связать братьев Сутягинских с врагом Казахстана номер один – Мухтаром Аблязовым. Такая связь в казахстанских реалиях фактически означает публичный приговор в нелояльности действующей власти и лишает возможности защищаться. Чтобы связь выглядела более конспирологически убедительной, во все инстанции заранее занесли письма от некоего общественного деятеля М.Е. Садыкова. Его должность звучала внушительно и витиевато – Президент Международного благотворительного общественного фонда «ЕВРАЗИЯ МИР» в поддержку Президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева». Главной своей задачей фонд ставил «борьбу за безъядерную зону в мире». Заодно глава организации доверительно сообщал об известной только ему террористической деятельности братьев Сутягинских, направленной на покушение в отношении сразу двух президентов – России и Казахстана. Фирму «Баско» он называл преступным сообществом Б.А. Березовского, а её название расшифровывал как аббревиатуру от следующих фамилий: Березовский, Абрамович, Сутягинские и компания. Полные тексты обращений от имени М.Е. Садыкова имеются в редакции поэтому приведём только значимые для настоящей публикации части текста из них:

В России с этими опусами разобрались быстро и незатейливо. В рабочем порядке правоохранители установили, что печатал их у себя дома в 2011 году небезызвестный в узких кругах, ныне покойный омский журналист Леонид Мутовкин по просьбе М.Е. Садыкова, местонахождение которого неизвестно до сих пор. Прямо неуловимый сексот «Цыплаков» из легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей». Напомним, что на самом деле никакого сексота не было и в помине. Находчивый опер сам его придумал и сам же писал регулярные донесения от его имени.

Зато в Казахстане «донесения» М.Е. Садыкова явно с нетерпением ждали. Прямо как информацию от Алекса Юстасу из «17 мгновений весны». И даже регистрировали в Администрации Президента Республики Казахстан.

И закрутилось. Правда, на террориста Александр Сутягинский никак не тянул, открытой связи с Мухтаром Аблязовым не поддерживал, не говоря уж о конспиративной. Объективности ради надо сказать, что как руководитель БТА Банка Аблязов посещал в своё время одно из производств Сутягинских, где и был сфотографирован журналистами для репортажа. Но на этих передовых заводах побывали и многие другие известные лица, в том числе и руководители разных стран, включая президентов. Старое фото Сутягинских с Аблязовым использовали авторы дискредитирующих статей ОПГ «Время», но пусть это будет на их совести. Но, как сказали бы в Одессе – это две большие разницы. Сфотографироваться и участвовать в последующей оппозиционной деятельности Аблязова – не одно и тоже.

Так что в итоге Александр Сутягинский смог сгодиться только на роль организатора громкого «покушения на «убийство» Гаркушкина. Последний, к слову, тоже не дотягивал по статусу до роли президента страны. Но было бы желание, воображение и корысть. Все-таки Гаркушкин был директором крупной компании «Баско». Чем не основание для того, чтобы его «грохнуть». Правда «грохнуть» Гаркушкина было необходимо только после того, как всё имущество Александра Сутягинского будет переоформлено на будущую жертву (т.е. Гаркушкина) и, соответственно, не будет подлежать конфискации. Так, почти и получилось.

Подкупленные и запуганные «Махновцами» юристы подделали документы, по которым Сутягинский, якобы сам передавал свою долю Гаркушкину за все праведные труды последнего. Фальшивки были направлены в экономический суд Алматы, который удивительно быстро, за несколько дней, затвердил якобы свершённую сделку. Переход доли Сутягинского в ТОО «Баско» Михаилу Гаркушкину состоялся даже без участия истинного владельца.

Был директором, стал рейдером

Но тут удача коварно изменила и Гаркушкину, и его кураторам от «Махновцев». Сутягинский неожиданно является в суд и срывает весь план. Теперь его необходимо срочно убирать, путем задержания и последующего осуждения по заведомо ложному обвинению в организации покушения на Гаркушкина. Но в плане «Б» был один существенный изъян: многомиллионное имущество, которое контролировал Сутягинский через владение долями в ТОО «Баско», ТОО «Силициум Казахстан» и АО «Компания «Биохим», оказалось в неопределенном состоянии. После приговора суда, вступившего в законную силу только в 2013 году, доли Александра Сутягинского в этих компаниях подлежали конфискации в пользу государства. Это никак не устраивало организаторов прекрасно закрученной схемы по безвозмездному отъёму собственности. Ведь по плану эта собственность должна была оказаться у тайного заказчика – якобы законопослушного владельца. И с новой ситуацией надо было как-то разбираться. Но тут произошло невероятное.

Неповоротливая казахстанская Фемида наконец-то заметила преступную возню вокруг российских инвесторов братьев Сутягинских, и неожиданно арестовала новоявленного владельца агрохолдинга «Баско». Предприимчивого Гаркушкина и его юристов обвинили по ст. 226-1 ч.2 Уголовного Кодекса РК – «Рейдерство». Представители финансовой полиции объективно провели проверку, возбудили уголовное дело и Гаркушкина с подельниками явно ждали нары. Но суд оказался благосклонен к шалостям рейдера. Вместо трех с половиной лет реального лишения свободы, он неожиданно для непосвященных отделался условным сроком и штрафом. Впоследствии, его подельники заявили, что Гаркушкина выкупили «махновцы». Как показали все дальнейшие события, неожиданности тут никакой не было. Гаркушкин был необходим на свободе, чтобы переоформить оставшиеся активы Сутягинского в ТОО «Баско» без лишнего шума и пыли. Благо значительная часть активов уже была передана в аренду структурам так или иначе подконтрольным «махновцам». Распорядиться активами им мешал залог по кредитным договорам с БТА Банком. С имущественными комплексами заводов «Силициум Казахстан» и «Биохим» поступили радикально просто – их по факту национализировали, передав в АО «ФНБ «Самрук-Казына». Для этого досрочно взыскали все выданные кредиты со сроком погашения в 2017 году. Кстати, по странному стечению обстоятельств ко всему происходящему с заводами в разной степени оказались причастны уже осуждённые за различные коррупционные преступления высшие чиновники Казахстана – Серик Ахметов, Бауржан Абдишев и Куандык Бишимбаев. Остается только понять, чьи команды выполняли эти лица, чтобы выйти на фигуру истинного заказчика захвата имущества Александра Сутягинского. Кстати, по сообщениям СМИ, для этого имущества сейчас вновь подыскивают стратегического инвестора. Такой вот супербизнес по-казахстански: отнял-продал, потом опять отнял и опять продал. И так до бесконечности пока наивные инвесторы не переведутся.

Актив, который завис в воздухе

Но вернёмся к заложенным в БТА Банке активам ТОО «Баско». Тут всё очень интересно не только для пытливого следственного или журналистского ума, но и для широкого круга читателей, которые исправно платят налоги и надеются на рациональное их использование государством в различных сферах, включая и банковскую.

Напомним, что все самые ликвидные активы ТОО «Баско» были заложены в БТА Банке за многомиллионную кредитную линию, включая 50 – процентную долю самого Александра Сутягинского. Без нее Гаркушкин не мог быть полновластным хозяином «Баско» и, соответственно, принимать бесспорные решения в части отчуждения имущества. Странно, но после конфискации доля также не попала в собственность государства, а продолжала числиться за Сутягинским, аж до 2016 года. Возможно, заказчики испугались реального осуждения Гаркушкина и предполагали, что актив придется возвращать законному владельцу или БТА Банку в обеспечение залога. Половина агрохолдинга, стоимостью 300 млн долларов просто зависла в воздухе. Но рейдеры и их покровители не могли просто так упустить лакомый кусок, за который фактически пришлось посадить даже судью Утемисову, и пошли обходными путями. «Неожиданную» услугу Гаркушкину и компании оказала служба судебных исполнителей, которая вместо исполнения приговора в части конфискации, реализации актива на аукционе или передаче БТА Банку, тихо продала его… Михаилу Гаркушкину за 1 тенге! И это все, что получило государство от сделки. БТА Банк, как кредитор, который выдал кредит под обеспечение этого имущества, тоже остался ни с чем. Возникает справедливое подозрение – было ли у служителей казахстанской Фемиды реальное намерение передать подлежащую конфискации по приговору суда долю осужденного Сутягинского в пользу государства? Факты упорно говорят об обратном.

Богатый Казахстан и бедный БТА Банк

Известно, что БТА Банк давно испытывает финансовые трудности. В июне 2015 года он сдал банковскую лицензию и вышел из банковской системы Казахстана. Считается, что банк «подкосили» миллиардные хищения Мухтара Аблязова, а также кредиты, выданные без надлежащего обеспечения. Но расследование показывает, что даже заложенное банку имущество может уплыть «мимо кассы» если это очень кому-нибудь нужно. Удивительно, что при всей финансовой несостоятельности БТА Банк не заинтересовался получением заложенных активов ТОО «Баско», и они попали под контроль за бесценок рейдеру Гаркушкину и его кураторам из ОПГ «Махновцы». Хотя известно, какие огромные средства вложило государство в реанимацию этой финансовой организации. Получается, что один и тот же банк бандитам можно бесконечно грабить по проверенной схеме. А богатая республика Казахстан, между тем, вновь и вновь его реанимирует, покрывая все убытки.

«Мертвые души» на зарплате у Гаркушкина

Но специфическая практика работы судебных исполнителей – далеко не единственная возможность отъема денег у БТА Банка, как кредитора, которую успешно практикуют Гаркушкин и «махновцы». При подготовке этого материала, журналисты проанализировали открытую информацию о судебных процессах, так или иначе связанных с личностью Гаркушкина, его ближайшего окружения и БТА Банка. И вот, что интересно. Компания «Баско», которая не осуществляет никакой деятельности в течение нескольких лет, продолжает начислять многомиллионные зарплаты лицам, которые там значатся работниками. Продолжает начислять и повышать зарплату самому себе и Михаил Гаркушкин.

Этот нехитрый «финансовый маневр» позволяет сформировать у юрлица задолженность перед псевдоработниками, которые по факту трудовую функцию не осуществляют, а просто числятся. Компания-то де факто уже не работает. Зато эти трудяги системно взыскивают свою задолженность через суд, как несвоевременно выплаченную. Требования по зарплате, в силу закона, подлежат удовлетворению в первую очередь относительно других требований кредиторов организации. Таким образом, все формально поступающие в ТОО «Баско» денежные средства, в том числе и от реализации имущества, тут же подчищаются рейдерами и их пособниками как пылесосом. Все другие кредиторы «Баско», включая БТА-Банк, налоговую, пенсионный фонд остаются ни с чем.

Верхом цинизма всего происходящего является взыскание следом за зарплатой еще и пени за ее несвоевременную выплату. То есть, сам Гаркушкин начисляет всем зарплату и не выплачивает её год. Все тихо сидят и ждут 12 месяцев, а потом идут в Жетысуйский районный суд города Алматы и требуют погасить задолженность. Суд удовлетворяет иск, и деньги выплачиваются ТОО «Баско». А когда фантомные сотрудники получают на руки деньги, сразу начинается вторая часть «марлезонского балета» – взыскание пени, которая также быстренько взыскивается тем же судом. Похожая схема была реализована перед банкротством огромного зернового холдинга «Настюша», в процедуре которого сейчас также участвует БТА Банк. «Настюша» перед тем как ее признали финансово несостоятельной годами показывала сплошные убытки, но при этом, учредители и их доверенные лица стабильно получали многомиллионные зарплаты, прямо, как Гаркушкин в «Баско».

Двух мнений быть не может: злоупотребление законом с признаками так называемой «зарплатной мошеннической» схемы, по нашему мнению, налицо. Как и многое другое – в истории с имуществом российских инвесторов Сутягинских на территории Казахстана все происходит в судах на вполне законных основаниях и подкрепляется судебными актами. Но есть нюанс. Суды почему-то не исследуют представленные доказательства критически, а просто верят истцам на слово. Это видно из текстов самих решений. Как будто судьям произносят заветный пароль: «мы от Гаркушкина». Или: «Мы от махновцев!». И вместо отзыва судьи принимают бездоказательные решение. Это, конечно, горькая шутка.

А теперь без шуток. Если кому-то в Казахстане вздумается доказать, что закон – не дышло, то дело – за малым: провести проверку и привлечь всех виновных к заслуженной ответственности. Все козыри на руках: доказательства возможного мошенничества уже закреплены судебными решениями и заведёнными на их основании исполнительными производствами, а деньги реально получены. Ущерб налицо. Остается выяснить, где все-таки фактически работают псевдосотрудники Гаркушкина, пока ждут зарплату от «Баско». Интересно также узнать, что предпринимает кредитор – БТА Банк – в этой ситуации. Как, кому и по какой цене в конечном итоге отошел имущественный залог в виде бывших активов Сутягинского? Возможно, эта публикация станет отличным поводом для проверки, которая, наконец, определит – кто был в доле с Михаилом Гаркушкиным, «махновцами» при захвате активов ТОО «Баско», «Силициум Казахстан» и АО «Компания «Биохим». Кстати, расследование по эпизодам их преступной деятельности в России уже ведется.

P.S. Когда статья была практически готова к выпуску, из Казахстана пришло сообщение о том, что Прокуратурой города Астаны выявлены факты фиктивной задолженности организаций-должников по заработной плате на 1, 3 млрд. тенге. В отношении руководителей двух компаний возбуждены уголовные дела. Надеемся, что очередь дойдет и до господина Гаркушкина с группой поддержки.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

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