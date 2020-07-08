В Киргизии всех врачей вызвали из плановых отпусков, чтобы бороться с коронавирусом

В Киргизии всех медиков отзывают из отпусков. Происходит это на фоне подъема заболеваемости короновирусной инфекцией нового типа.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов. Согласно ему, врачи должны понять необходимость возвращения на трудовые места и войнти в положение государства.

«Надеюсь, врачи поймут нашу просьбу и мы их скоро увидим на рабочем месте. Сейчас пик заболевания пришелся на город Бишкек и Чуйскую область. Медработники днем и ночью работают в тяжелейших условиях для того, чтобы спасти жизни людей. Помочь в этой борьбе вызвались медики из регионов, в стороне не остались и медики, которые живут за пределами страны. Однако и в регионах живут люди, которые нуждаются в квалифицированной медицинской помощи. Поэтому призываю всех работников здравоохранения выйти из отпусков и приступить к работе. Так требует нынешняя ситуация», – пояснил Кубатбек Боронов.

Напомним, что на сегодняшний день общее количество инфицированных коронавирусом составляет 8 486. Умерли 112 человек.

Бишкек, Елена Васильева

Бишкек. Другие новости 26.06.20

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