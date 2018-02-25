Уроки Ходжалы: почему молчит международное сообщество

Сегодня исполняется 26 лет одному из наиболее трагических событий в истории современного Азербайджана – Ходжалинской резни, в результате которой погибли сотни местных жителей. Об уроках и последствиях этого события, которое в Баку считают актом геноцида со стороны Армении, в авторской колонке дли РИА «Новый День» пишет политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Международное сообщество оказалось не в состоянии вынести обвинительный приговор официальному Еревану за преступления в Ходжалы. В качестве обоснования индифферентного отношения к актам армянской агрессии международное сообщество исходит из того, что в случае предъявления официальных претензий Еревану данная правоприменительная мера будет подвергнута обструкции региональными элитами, которые посчитают такие претензии прелюдией к атаке на собственные режимы.

Если одного агрессора привлекут к уголовной ответственности за совершенный геноцид, то существует риск запуска «эффекта домино», в результате которого иные политические режимы могут быть поставлены под сомнение. Уход президента Армении Сержа Саргсяна с политической авансцены для многих международных игроков не является приоритетом. Помимо прочего, систематические вето со стороны России фактически парализуют международное сообщество, которое вынуждено смириться с трагедией в Ходжалы и промолчать.

Между тем, существуют объективные доказательства совершенных официальным Ереваном преступлений против человечности, однако ничего не было сделано. Подобное малодушие не может долго скрываться под завесой псевдоправосудия. Азербайджан извлек для себя уроки из трагедии в Ходжалы. Азербайджанское общество никогда не смирится с нахождением у власти в Армении Сержа Саргсяна, который считается непосредственным организатором Ходжалинских событий.

Между тем, армянский лидер не намерен прекращать конфронтацию с Азербайджаном. То, остановится ли он в реализации своей агрессии по отношению к азербайджанскому народу, зависит от международного сообщества: если оно будет молчаливо взирать на армянскую агрессию, конфликт продолжится до полного уничтожения одной из противоборствующих сторон. Однако если же международное сообщество надавит на официальный Ереван, вполне возможно политическое решение.

Применительно к теме Ходжалинского геноцида целесообразно выделить три группы исторических уроков, ярко продемонстрировавших преступный замысел армянского руководства по отношению к азербайджанскому народу. Первую группу формируют утверждающие уроки об отражении реальности оккупационной политики официального Еревана как свершившегося факта, закрепление за Арменией образа внешнего агрессора. События в Ходжалы ярко демонстрируют международному сообществу, насколько опасно заигрывание с армянским руководством, склонным к военным провокациям и авантюрам.

Международное сообщество оказалось неспособным остановить военную интервенцию, развязывание Ходжалинского геноцида, несмотря на то, что соотношение сил между инициаторами трагедии и геополитическими игроками было явно в пользу последних.

По отношению к Ходжалы, безусловно, продолжает сохранять свою актуальность урок о необходимости исторического возмездия внешним агрессорам, преследующих цель физического уничтожения целого народа. Такая необходимость может реализоваться, чему в немалой степени способствовали итоги «четырёхдневной войны», когда противник был вынужден признать военное превосходство государства, понесшего значительную утрату в Ходжалы.

Кроме утверждающих уроков вполне очевидны и обязывающие уроки истории, одним из которых является необходимость восстановления государственной целостности и государственных границ Азербайджанской Республики. В противном случае, души убитых в Ходжалы людей должны, хоть после смерти, рассчитывать на восстановление справедливости, на то, что их жизни были потрачены не зря. В этом состоит моральный долг Азербайджана перед своим народом. В конце концов, именно Ходжалинская трагедия вновь поставила на повестку дня вопрос о том, кто же является действительным другом Азербайджанской Республики, а кто представляет собой врага. Осознание этого вопроса и ответ на него до сих пор представляет собой основу и приоритет внешней политики суверенной республики Азербайджан.

Наряду с этим в судьбе азербайджанского народа в результате Ходжалинской трагедии получило второе дыхание понимание того, что победа над внешним врагом возможна исключительно совместными усилиями граждан и государства, в единстве простых людей и политиков, богатых и бедных. Это стало важным, прежде всего, для того, чтобы сформировать у азербайджанцев чёткие мировоззренческие позиции, патриотизма – неподдельного, искреннего. В настоящее время актуальным становится урок о том, что военные действия в зоне Карабахского конфликта со временем приобретают всё более жестокий характер.

Несомненному учёту подлежит и урок, связанный с фактором военной мощи Баку, имеющим судьбоносное значение в обеспечении обороноспособности Азербаджана. С этим связано требование постоянного совершенствования военного потенциала, модернизации боевых подразделений, выполняющих стратегически важную задачу – не допустить повторения Ходжалинского геноцида.

К сожалению, международное сообщество не всегда проявляло дипломатическую волю и последовательность в попытках разрешения Карабахского конфликта. В этих условиях у Армении оказалось достаточно сил и возможностей для нападения на Ходжалы. Между тем, у мировых держав не нашлось сплочённости, чтобы противостоять армянской агрессии.

Однако политический анализ показывает, что Ходжалинский геноцид не был неизбежен: его можно было предотвратить, если бы мировыми игроками не были допущены политические просчёты.

Высказанное содержит самый важный урок событий в Ходжалы: за истекшие 25 лет с момента трагедии армянская агрессия не только не снизилась, но и в значительной мере приобрела ещё больший масштаб. Сегодня ситуация напоминает предысторию 26 февраля 1992 года, когда при попустительстве международного сообщества стала возможной антиазербайджанская политика, приведшая к массовым человеческим жертвам.

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