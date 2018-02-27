ЮАР поглотила коррупция: новый президент объявил войну олигархам

Южно-Африканская Республика с приходом нового президента оказалась на пороге глобальных перемен. Лидер страны Сирил Рамафоса начал атаку на местных олигархов, создавших в ЮАР систему тотальной коррупции. О перспективах развития ситуации пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

После официального завершения политики апартеида в ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) в период президентского срока Джакобы Зумы утратил значительную часть своего влияния на рядовой электорат. Учитывая серию стихийных социальных протестов, едва не приведших к государственному перевороту, АНК стал ассоциироваться большинством чернокожего населения страны с «карманной организацией» местной аристократии.

После избрания нового президента ЮАР Сирила Рамафосы Африканский национальный конгресс, вероятно, может получить позитивный импульс. Сирил Рамафоса принял на себя исторический вызов, связанный с социальным запросом на избавление от коррупционного наследия, чтобы оживить южноафриканскую экономику, которая ранее была подчинена исключительно интересам узкой, преимущественно белой, социальной прослойке. В этой связи новый лидер страны по масштабам своих реформаторских планов и прогрессивному мышлению вполне может претендовать на роль второго Нельсона Манделы.

Вполне естественно, что президента Южной Африки на пути реформаторской деятельности будет ожидать множеством преград. Основную помеху для развития страны в данный момент представляет достаточно медленный экономический рост. В конце 2016 года экономика ЮАР находилась примерно на том же самом уровне, что и в 2009 году, что свидетельствует о практически полной экономической стагнации. Вместе с тем, по оценкам Всемирного банка, рост экономики Южной Африки в 2018 году может едва доходить до 1,1% от уровня ВВП страны. Такое положение дел фактически ставит ЮАР в разряд стран с самой слабой экономикой, отводя ей чуть ли последнее место в рейтинге.

Вместе с тем, несмотря на то, что период апартеида в стране формально завершился ещё в начале 1990-х годов, в Южной Африке жестокое экономическое неравенство по-прежнему является одной из ключевых проблем. Так, на основании информации Университета Стелленбоша, в ЮАР только 10% из 55 млн жителей контролирует более 90% национального богатства. Абсолютное большинство населения страны проживают за чертой крайней бедности. Официальный уровень безработицы в ЮАР составляет более 27%. При этом подавляющее количество граждан, проживающих в сельской местности, вообще не имеют никакого источника заработка и элементарных бытовых удобств.

Стоит отметить, что в период нахождения у власти Джакоба Зумы в стране практически не проводились никакие реформы, направленные на оздоровление экономики и привлечение международных инвесторов. Сейчас эти проблемы необходимо в оперативном порядке решать новому президенту Южной Африки.

Кабинет прежнего южноафриканского лидера в течение последних десятилетий пытался заручиться поддержкой рядовых избирателей. В ряде сельских округов появилось электричество и современные жилые дома. Социально-экономическая сфера была ориентирована на местное чернокожее население. Однако подобные инновации, как правило, были сопряжены с тотальной коррупцией, которая вызывала справедливый протест в стране. Такая ситуация не могла продолжаться долгое время. В конце концов, коррупционный механизм поломался, в результате чего Джакоба Зума был вынужден уйти в отставку.

Отставка Джакобы Зумы представляет собой символ формирования нового порядка в Южной Африке. Прежний глава государства будет долгое время ассоциироваться со взятками и связями с династией Гуптов, местных олигархов индийского происхождения, которые фактически превратили в страну в «марионетку» и полностью подчинили своему влиянию многих высших политиков ЮАР.

Приход к власти Сирила Рамафосы позволяет надеяться на то, что Южная Африка, в конце концов, справится с эпидемией коррупции. Такое мнение стало небезосновательно, когда в тот самый день, когда новый президент приносил присягу на верность стране, сотрудники местной полиции организовали обыски в частном доме одного из представителей клана Гуптов.

Сирил Рамафоса представляет собой чемпиона в борьбе против апартеида. Начав свою политическую карьеру в качестве лидера профсоюза шахтеров и верного помощника Нельсона Манделы, он пользуется заслуженной популярностью местного населения и имеет непоколебимую репутацию мудрого стратега.

Новый южноафриканский лидер родился 17 ноября 1952 года в поселке Соуэто около Йоханнесбурга в семье офицера полиции и домохозяйки.

Начав свою борьбу с апартеидом в начале 1970-х годов, он успел побывать в тюрьме за свою непримиримую позицию по защите чернокожего населения ЮАР. В этой связи Нельсон Мандела охарактеризовал Сирила Рафамосу как талантливого лидера «нового поколения», способного увлечь людей и побудить их к борьбе за свои права.

Окончив обучение, Сирил Рамафоса принял участие в деятельности местного профсоюзного движения, которое представляло собой уникальную площадку для легального выражения протеста по отношению к белому меньшинству. Учрежденный им в 1982 года Национальный союз горняков фактически стал основной движущей силой социального протеста 1987 года против политики апартеида.

Сирил Рамафоса смог достичь значительных успехов в организации переговорного процесса по мирному переходу к демократическому развитию, а впоследствии и в разработке новой конституции Южной Африки, в которой чернокожее население полностью уравнивалось в правах с белыми.

Временно отойдя от политических дел в период с 1999 по 2012 годы, Сирил Рамафоса, благодаря своему таланту, стал одним из самых богатых людей ЮАР, заняв 42 позицию в мировом списке Forbes. В 2015 году его финансовое состояние оценивалось в 450 миллионов долларов США.

В 2012 году он занял место заместителя председателя Африканского национального конгресса, а затем – вице-президента ЮАР.

Сирил Рамафоса никогда не был замешан в коррупционных скандалах, в отличие от своего начальника Джакоба Зумы. Это позволяет ему быть свободным от критики со стороны недоброжелателей и начинать новую политику, будучи незапятнанным.

После отставки Джакобы Зумы именно ему было поручено возглавить страну. С его приходом на пост главы ЮАР эксперты связывают начало большой борьбы с коррупцией и ожидание роста благосостояния рядовых избирателей. По мнению аналитиков, у Южной Африки впервые за многие годы появилась реальная возможность для кардинальных позитивных сдвигов как в экономике, так и политике страны.

Однако Сирил Рамафоса серьезно рискует, полагаясь в своей реформаторской деятельности на старый состав чиновников. Проблема в том, что при отправке Джакобы Зумы стиль управления на местах остался практически прежним. И потому даже самые благие начинания нового президента могут столкнуться с новой волной коррупции со стороны мелких чиновников. И южноафриканский лидер должен это учитывать, меняя не только методы управления государством, но и кадровый состав министерств и ведомств.

Кроме того, новый президент должен приложить максимум усилий для изменения международного позиционирования страны. Для этого одними лозунгами о противодействии Израилю вряд ли можно будет обойтись. Южной Африке нужны новые союзы с ведущими мировыми игроками: Россией, Турцией, Ираном, Саудовской Аравией, Азербайджаном и рядом других стран, двери которых открыты для Сирила Рамафосы.

Успех нового президента ЮАР на международной арене может быть гораздо больше, если он сможет перейти к практике реальных дел в мировом масштабе. Очевидно, что это уникальный шанс для Южной Африки, способной вновь встать в ряд сильных экономических гигантов. Будет ли принят такой вызов новым президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой?

Авторская колонка. Другие новости 26.02.18

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