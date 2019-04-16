Провал венесуэльской «Свободы»: Вашингтон решил выждать

Уличные протесты превратились в отличительную особенность современной жизни Венесуэлы. Практически каждую неделю здесь организуются массовые акции как сторонников, так и противников государственного переворота. Форма выражения публичного протеста уже успела стать своеобразной традицией официального Каракаса, где практически каждый человек считает своим долгом проявить свою «гражданскую сознательность», выступая под лозунгами тех или иных лидеров толпы.

в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

6 апреля 2019 года, в данном случае, не стало исключением. В этот день самопровозглашенным президент Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил о начале реализации «завершающего» этапа смены политического режима, назвав анонсированный проект операцией «Свобода». Примечательно, что за два дня до резонансного заявления одиозного венесуэльского политика спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс публично подтвердил, что сценарий военной интервенции в Боливарианскую республику является «преждевременным».

Таким образом американский дипломат, по всей видимости, поставил венесуэльскую оппозицию, которая делала ставку на иностранную интервенцию под эгидой США, в крайне неудобное положение. Ярые последователи идеи американского военного вмешательства, среди которых наиболее яркими персонами является Мария Корина Мачадо, оказались вынужденными оправдываться перед целевой аудиторией за несостоявшуюся интервенцию. И чтобы окончательно не растерять свой протестный электорат, был поспешно разработан проект «Свобода», который, между прочим, не согласован с Вашингтоном.

Венесуэльская оппозиция, понимая, что США их попросту «сливают», решила действовать на свой страх и риск, анонсируя амбициозные проекты. Вместе с тем, ни Хуан Гуаидо, ни Мария Карина Мачадо до сих пор не имеют четкого представления о том, как же должна реализовываться их операция «Свобода». В настоящее время этот проект включает лишь теоретические размышления ряда международных политтехнологов, которые не совсем хорошо представляют то, с какой реальностью они могут столкнуться в Венесуэле. Они по-прежнему рассчитывают на свержение Николаса Мадуро с помощью национальной армии и иностранной интервенции. Однако армия до сих по на стороне лидеров Чависта, тогда как к иностранной интервенции коалиция стран под эгидой США пока ещё не готова. Поэтому и операция «Свобода» не может быть реализована именно а том варианте, который был предложен Хуаном Гуаидо 6 апреля 2019 года, так как проект «очень сырой» и слишком далек от венесуэльской действительности.

Единственное, что удалось самопровозглашенному президенту Венесуэлы – это провести очередную акцию протеста, во время которой прозвучала серия националистических лозунгов. На этом «Свобода» завершилась.

Стоит отметить, что Хуан Гуаидо во время своего резонансного выступления 6 апреля 2019 года изложил свою программу действий на краткосрочную перспективу. В частности, он отметил, что намерен встретиться с работниками государственного сектора, организовать новую национальную акцию протеста и созвать международный конгресс (по всей видимости, речь идёт о международном конгрессе в городе Кито (Эквадор), намеченного на 24 апреля 2019 года под эгидой Международного фонда «Свободная Латинская Америка»). Тем не менее, если «Свобода» Хуана Гуаидо должна была мобилизовать народные массы и побудить их на свержение Николаса Мадуро, то эта попытка явно провалилась, так как уже 7 апреля 2019 года целевая протестная аудитория не проявляла никакой серьезной активности, вернувшись к своим обыденным делам.

Таким образом венесуэльской оппозиции надо признать, что ей не достаёт политической воли и профессионалов в области политических технологий. Рассчитывать исключительно на помощь Вашингтона нельзя, поскольку, как показывает опыт, ни Хуан Гуаидо, ни Мария Корина Мачадо, ни кто-либо другой в Венесуэле администрацию Белого дома абсолютно не интересуют. В этих условиях, лидерам протеста следует надеяться только на самих себя. Однако так они рискуют быть с лёгкостью уничтоженными режимом Чависта.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 15.04.19

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