«Стрелять по пассажирам не будем!»: водители маршруток в Омске посоревнуются в пулевой стрельбе

Госпредприятие «Омскоблавтотранс» объявило о проведении конкурса профмастерства водителей автобусов. Состязание состоит из теоретической, практической частей, предполагающих проверку знания правил дорожного движения и скоростное маневрирование на «Газели» и ПАЗике, а также пулевую стрельбу.

В сообщении автопредприятия отмечается, что водители будут соревноваться в стрельбе из малокалиберной винтовки и пистолета из положения лежа с упором и стоя с дистанции 50 и 25 метров. Каждому участнику дается пять пробных выстрелов и пять зачетных. Победители и призеры будут определены по наибольшему количеству выбитых очков, указывают транспортники.

При этом в компании особо подчеркнули, что участники конкурса «пока не собираются стрелять по пассажирам», передает издание FlashSiberia. Состязание намечено на 13 октября.

Омск, служба информации РИА «Новый День»

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