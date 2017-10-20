Тюменцы взбунтовались против введения транспортного налога в регионе

В Сети появилась петиция против введения в Тюменской области регионального транспортного налога на машины от 100 до 150 лошадиных сил (л.с.). Владельцы машин эконом-класса не готовы платить налог в 30 рублей за одну л.с., отмечает автор петиции под именем Максим Тюменский. Обращение адресовано депутатам Тюменской областной думы.

«Платить за обыкновенный автомобиль, с небольшими лошадиными силами и при этом оплачивать различные акцизы за ГСМ, повышенный платеж по ОСАГО и так далее смогут, наверное, не все автомобилисты!», – говорится в петиции.

«Почему мы должны платить налоги за хорошие дороги? У нас многие автомобили зарегистрированы не в нашем регионе, то есть платим мы, а пользуются другие!», – негодует автор обращения.

Обращение об отмене транспортного налога подписали уже более 620 человек.

С 2010 года в Тюменской области действовала нулевая ставка транспортного налога для автомобилей от 100 до 150 л.с. Накануне депутаты тюменской облдумы отменили льготу, приняв соответствующие поправки в региональный закон. Согласно новому закону, с 1 января 2018 года ставка транспортного налога составит 30 рублей за л.с. Таким образом, тюменским автомобилистам придется выложить от 3 до 4,5 тысяч рублей в год. По мнению чиновников, с помощью таких мер бюджет дорожного фонда пополнится на 256 млн рублей. Добавим, что льготы в виде нулевой ставки налога с будущего года будут предоставлять только владельцам машин с мощностью двигателя не более 100 л.с.

Эксперты предупредили, что отмена льгот может вызвать волну недовольства накануне президентских выборов. По мнению начальника отдела аналитики «Автостат» Андрея Топтуна, отмена льгот некритично скажется на тюменцах, но создаст волну возмущения политикой местных властей. «Ставка в 30 руб. за одну л.с. – не самый высокий показатель по стране, в центральной части России налог превышает 35 руб. Однако не ясно, зачем власти приняли этот закон в преддверии президентских выборов», – отметил он (цитата по «Коммерсанту»).

Тюмень, служба информации РИА «Новый День»

Тюмень. Другие новости 20.10.17

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