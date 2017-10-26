В России хотят ввести правила движения на гироскутерах и сигвеях

Вице-премьер Игорь Шувалов поручил МВД рассмотреть возможные корректировки законодательства в рамках плана по снижению аварийности на пешеходных переходах. Кроме прочего, будет рассмотрен вопрос о введении правил дорожного движения для индивидуального электротранспорта – гироскутеров, сигвеев и моноколес.

В настоящее время использование новинок технического прогресса в России не регулируется, однако они становятся популярнее среди населения, в особенности в крупных городах. В этой связи МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны представить правительству предложения по вопросу определения статуса граждан, использующих «современные технические средства передвижения», пишет «Коммерсант».

Эксперты рассмотрят различные варианты регулирования, возможно, гироскутеры и сигвеи будут разрешены только в парках и пешеходных зонах, либо их приравняют к велосипедам. «Предупредим любителей разного «рода страшилок»: речь не идет о введении каких-либо запретов. Нужно отрегулировать этот вопрос законодательно, введя определенные правила или рекомендации», – отметил собеседник издания.

Стоит отметить, что в некоторых странах запрещено ездить на сигвеях по автомобильным дорогам. В США их скорость ограничена 20 км/ч.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.10.17

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