5 кг и точка. В России ввели новые правила перевоза багажа

Сегодня, 5 ноября, вступили в силу изменения правила провоза багажа в самолетах. В частности, власти установили минимальный порог бесплатного провоза ручной клади. Он составил 5 кг. Соответствующий приказ Минтранса появился ранее ранее на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь пассажир, купивший невозвратный билет в праве провозить не более 5 кг багажа в ручной клади. Впрочем, власти оставили авиаперевозчикам право увеличить этот порог «в качестве конкурентного преимущества». Пассажиры с возвратными билетами смогут провозить с собой от 10 до 30 кг багажа без дополнительной платы.

Министерство транспорта предусмотрело для авиакомпаний три вида тарифов: невозвратный без нормы бесплатного багажа, невозвратный с нормой багажа и возвратный с багажом. «При перевозках по любому из этих тарифов у пассажира остается право на бесплатный провоз ручной клади в самолете в пределах установленной нормы», – говорится в документе.

В качестве ручной клади сверх нормы без взимания дополнительной платы пассажир сможет провозить рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, или сумку, или портфель; букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка на время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, габариты которого устанавливает перевозчик, лекарственные препараты и «специальные диетические потребности» в необходимом для полета количестве, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляску, а также товары, которые пассажир приобрел в беспошлинной зоне аэропорта (они должны быть запечатаны в пластиковый пакет).

Отметим, что ранее в список бесплатных для перевозки предметов входили ноутбук, мобильный телефон и зонт. Также теперь пассажиров могут попросить при посадке на самолет дополнительно взвесить ручную кладь.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.11.17

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