Вне зоны доступа: половина федеральных трасс России лишена полноценной связи

В Роскомнадзоре сообщили об итогах обследования покрытия услугами мобильной связи 30 федеральных трасс. Выводы оказались неутешительными. Оказалось, что лишь 16 автодорог имеют 100-процентное покрытие хотя бы одним оператором сотовой связи, говорится в сообщении ведомства.

В тройку лучших по доступности мобильной связи на федеральных трассах вошли Центральный, Южный и Северо-Западный округа.

Худшее покрытие наблюдается на двух сибирских автодорогах – М-52 «Чуйский тракт» и М-54 «Енисей», а также на трассе М-56 «Лена» на Дальнем Востоке. Отмечается, что протяженность необеспеченных связью участков составляет более 400 километров.

Эксперты назвали главной причиной недостаточного покрытия отсутствие необходимой инфраструктуры: нет возможности подключить электричество, нет подъездных дорог к месту размещения оборудования и т.д. На ситуации сказывается и экономический фактор: отсутствие связи зафиксировано в основном на участках с малым количеством абонентов и их низкой активностью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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