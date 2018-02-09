Российские школьники неделю не могли улететь из Таиланда

Около 20 российских детей застряли на неделю в Таиланде. Школьники не смогли улететь по вине авиакомпании. В настоящее время маленькие россияне возвращаются на родину группами по два-три человека.

Школьники из Якутии приехали в Таиланд на культурный фестиваль, сообщили РИА «Новости» в региональном министерстве образования. Из-за ошибки авиаперевозчика дети не смогли улететь домой. В результате они на неделю дольше положенного срока проживают за границей. Уточняется, что возраст школьников – 13-14 лет.

Дело в том, что в самолетах все места заранее забронированы, приходится отправлять ребят на родину небольшими группами по два-три ребенка, пояснил собеседник агентства.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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