В России вступили в силу новые ПДД, но пока они не исполнимы

В России вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, ужесточающие ограничения на использование неэкологичного транспорта. Соответствующее постановление премьер Дмитрий Медведев подписал еще в июле 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изменения призваны регулировать движение транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ по территории населенных пунктов и предоставлять преференции для экологически чистых автомобилей. В частности, ограничения будут касаться автомобилей с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и других. Для этой цели вводится несколько новых дорожных знаков. Например, знак «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» будет запрещать движение автомобилей, экологический класс которых, указанный в регистрационных документах, ниже значения на дорожном знаке.

Появятся на дорогах таблички «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей» и «Экологический класс транспортного средства». Последняя будет устанавливаться вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещен» и так далее.

Правда, новые знаки еще даже не разработаны – для этого нужно внести изменения в ГОСТ, сообщает РБК.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.06.18

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