В Казани экстренно сел летящий в Турцию самолет

Пассажирский самолет, совершавший рейс Пермь – Анталия, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани. По предварительным данным, воздушному судну потребовалась перезагрузка системы.

Рейс 1886 выполнялся авиакомпанией Onur air и должен был прибыть в Анталию в семь утра. Борт Аirbus 321 произвел посадку в Казани по технической причине в пять утра. В самолете находились 214 пассажиров.

Люди начали паниковать из-за экстренной посадки и попросили поменять борт для дальнейшего полета, сообщают «Аргументы и факты». С пассажирами работают представители авиакомпании.

Самолету потребовалось перезагрузить систему. Однако после этого экипаж принял решение не продолжать полет на этом судне. Кроме того, уточняется, что самолету требуется дозаправка.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

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