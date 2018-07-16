«АвтоВАЗ» отказался от производства Lada Priora

«АвтоВАЗ» принял решение прекратить производство «Лады Приоры». Конвейер тольяттинского завода будет остановлен в ближайшие дни. Последний сваренный кузов Priora на заводе был отправлен на покраску в минувшую пятницу, 13 июля.

Собирать «Приоры» из уже выпущенных компонентов будут еще несколько дней, а персонал с приоровской линии уже начали переводить на другие участки. С большой вероятностью «АвтоВАЗ» создал достаточный запас новых автомобилей, чтобы обеспечить продажи столь популярной в республиках Северного Кавказа Lada Priora до конца 2018 года. На сегодняшний день «Приора» все еще числится в модельной гамме на официальном сайте «Лады» и доступна по цене от 424 900 до 533 400 рублей.

Тольятти, Иван Гридин

Тольятти. Другие новости 16.07.18

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