Ученые выяснили, как избавиться от спонтанных пробок на дорогах

Эксперты автопроизводителя Ford и ученые из Университета Вандербилта в США решили понять причину возникновения фантомных (спонтанно возникающих) пробок на дорогах. Они провели эксперимент, в ходе которого изучили влияние современных водительских ассистенотов на вероятность появления таких заторов.

Исследование проводилось на закрытом участке дороги, на который выехали 36 автомобилей с системой адаптивного круиз-контроля АСС. В ходе нескольких заездов ученые наблюдали, как работа системы AAC может повлиять на дорожную обстановку. Оказалось, что электронный помощник способен сильно ослабить последствия внезапных торможений, а также сгладить эффект, приводящий к образованию заторов, почти до нуля.

Любопытно, что положительный эффект сохранялся даже в тех случаях, когда ACC был активирован только на одном автомобиле из трех. Выяснилось, что при внезапном торможении впередиследующих автомобилей водители тормозили более резко, чем того требовала конкретная дорожная ситуация. Это приводило к «волне» торможений. В итоге транспортный поток останавливался, пишут «Авто.Вести».

Напомним, системой адаптивного круиз-контроля АСС автоматически поддерживает постоянное расстояние до впередиидущего транспортного средства, то разгоняя машину, то замедляя.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.07.18

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