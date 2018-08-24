«Боинг» в Сочи не смог подняться в небо из-за неисправности

В аэропорту Сочи пилотам пассажирского «Боинга» авиакомпании «Нордавив» при взлете пришлось применить экстренное торможение из-за технической неисправности лайнера.

В результате рейс Сочи – Санкт-Петербург был прерван, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи. Самолет «Боинг-737» вернулся на стоянку. Пассажиры размещены в здании аэрогавани.

По данным авиакомпании «Нордавиа», экипаж лайнера выявил некорректную работу датчика вибрации, который выдал сигнал пилотам о вибрации одного из двигателей, после чего командир принял решение вернуться на стоянку.

В итоге вылет запланированного на 05:40 рейса 830 Сочи – Санкт-Петербург был отложен. Пассажиров в пункт назначения доставит резервный самолет, сообщают местные СМИ. Когда он прибудет в Сочи, пока неизвестно.

Сочи, служба информации РИА «Новый День»

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