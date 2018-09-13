Пилоты рискнули безопасностью ради комфорта, отключив связь с диспетчером на час

Экипаж рейса из Новосибирска на Камчатку выключил связь с диспетчерами ради собственного комфорта. Таким образом, была нарушена безопасность полета. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Как установили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, Боинг 737-800 во время полета длительное время находился без устойчивой двусторонней радиосвязи с органами управления воздушным движением.

По данным прокуроров, во время доклада старшего бортпроводника об обстановке в пассажирском салоне командир воздушного судна и второй пилот сняли гарнитуры и уменьшили громкость спикерфонов до минимальной. Сделано это было «в целях создания для себя комфортных условий».

Самолет благополучно сел в Петропавловске-Камчатском. Однако авиакомпания получила представление об устранении нарушений законодательства о безопасности полетов, в результате пилотов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 13.09.18

Овсянников отказался руководить министерством транспорта Крыма. / Мост на Сахалин назвали бесполезным: судьба мегапроекта под вопросом. / В Москву пришла осень: в столичных аэропортах задержано и отменено 39 рейсов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»