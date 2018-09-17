В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 22 человека

В Краснодарском крае автобус вылетел с трассы. В результате различные ранения получили 22 человека, в том числе двое детей. Полиция проводит проверку.

Авария произошла на автодороге Стародеревянковская – Ленинградская – Кисляковская на 47 километре, сообщает пресс-служба краевого управления МВД. Водитель автобуса Neoplan, следующего из Анапы в Ярославль, на повороте не справился с управлением и съехал в лесополосу. В тот момент в машине находилось 40 пассажиров.

Как сообщили в Минздраве Краснодарского края, на место аварии оперативно прибыло пять бригад скорой медпомощи. В больницы муниципальных образований региона госпитализировано 22 человека, в том числе двое детей. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По словам врачей, серьезно пострадавших в ДТП нет. В основном это небольшие ушибы, есть переломы и легкие сотрясения. Все пациенты находятся в палатах, реанимация никому не понадобилась. Большую часть пострадавших в скором времени отпустят домой.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, добавили в МВД.

Краснодар, Служба информации РИА «Новый День»

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