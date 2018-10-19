Из аэропорта Якутска эвакуировали 400 человек из-за подозрительного предмета

В аэропорту Якутска обнаружили подозрительный предмет. В общей сложности было эвакуировано 400 человек. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Сегодня утром в мусорном баке аэропорта нашли дымовую шашку. На место прибыли экстренные службы.

«Силами сотрудников аэропорта Якутска проведена эвакуация посетителей и персонала аэропорта «Якутск» на привокзальную площадь. Оповещение и информирование посетителей проведено своевременно. Всего эвакуировано 400 человек», – сообщили в управлении МЧС.

Здание аэропорта проверили, подозрительных предметов обнаружено не было. На время проверки вылеты самолетов были отложены. В 9:25 аэровокзал заработал в штатном режиме.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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