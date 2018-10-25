Старые самолеты, теракты и антисанитария: о чем пилоты не рассказывают пассажирам

Пилоты рассказали о ситуациях, которые бывают на борту, но о них не узнают пассажиры. Главная причина утаивания состоит в том, что капитаны воздушного судна не хотят создавать панику.

На портале Quora летчикам предложили ответить на вопрос: «О чем вы не расскажете своим пассажирам о полете?».

Один из пилотов поделился, что не сообщает о настоящей опасности турбулентности, он просто просит пассажиров пристегнуться. «Оказаться прижатым к потолку – это не самое страшное. Настоящая проблема – подлокотники, спинки сидений и тележки для еды, об которые вы можете сломать руки, ребра или позвоночник», – пояснил летчик.

Другой представитель профессии заявил, что не будет докладывать пассажирам о заложенной бомбе или захвате судна террористами. По его словам, узнав о взрывном устройстве часть людей в самолете начнет паниковать, некоторые, возможно, попытаются покинуть лайнер через аварийные выходы, а найдутся и те, кто посчитает свои навыки достаточными, чтобы самостоятельно обезвредить бомбу.

Кроме того, пилоты предпочитают не упоминать о возрасте самолета, на котором летают. Один из них признался, что совершал полеты на судне, построенном в 1968 году, об этом он не сообщал пассажирам.

Летчики также упомянули плачевное качество уборки самолетов по окончании перелета. Уборщики поднимаются на борт, собирают мусор, складывают пледы. Однако дезинфекцию обеденных столиков и уборных никто не производит за неимением времени.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.10.18

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