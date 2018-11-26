В Омске такси с пассажирами въехало в подземный пешеходный переход

В центре Омска таксист не справился с управлением и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода. По предварительным данным, три человека пострадали.

Авария произошла в пять часов утра на улице Красный Путь, сообщили в местном управлении МВД. По версии полиции, водитель такси не справился с управлением.

В результате ДТП три человека – водитель и два пассажира – попали в больницу.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», – уточнили в полиции.

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 26.11.18

Экзамен не выдержан: челябинские дорожники не справились с небольшим снегопадом (ВИДЕО). / В акватории Керченского пролива «запредельное» столпотворение торговых судов. / В зону конфликта в Керченском проливе выдвинулись ещё два боевых корабля Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»