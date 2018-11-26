В Омске такси с пассажирами въехало в подземный пешеходный переход

В центре Омска таксист не справился с управлением и врезался в ограждение подземного пешеходного перехода. По предварительным данным, три человека пострадали.
Авария произошла в пять часов утра на улице Красный Путь, сообщили в местном управлении МВД. По версии полиции, водитель такси не справился с управлением.
В результате ДТП три человека – водитель и два пассажира – попали в больницу.
«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», – уточнили в полиции.
Омск, Служба информации РИА «Новый День»
Омск. Другие новости 26.11.18
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