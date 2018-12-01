На Транссибе сошли с рельсов грузовые вагоны с военной техникой

На границе Омской и Тюменской области сошли с рельсов несколько десятков вагонов, в том числе платформы с военной техникой. Возможны задержки нескольких пассажирских поездов.

Авария произошла на перегоне пост 46 км – Мангут двухпутного электрифицированного участка Называевская – Ишим Тюменского региона, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. На место выехали восстановительные поезда.

По предварительным данным, в результате происшествия нарушен габарит по соседнему пути, повреждена контактная сеть. С рельсов сошел 71 вагон, 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них 5 вагонов – это цистерны с мазутом.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. Для выяснения причин произошедшего создана комиссия.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что среди сошедших с рельсов вагонов есть несколько платформ с военной техникой. Личный состав караула, охранявший технику, не пострадал, передает РИА «Новости».

Не исключено, что авария может стать причиной задержки пассажирских поездов: №096 Москва – Барнаул, №055 – Москва – Красноярск, №076 Москва – Нюренги, №118 Москва – Новокузнецк, №068 Москва – Абакан, №02 Москва – Владивосток, №070 – Москва – Чита

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

Омск. Другие новости 30.11.18

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