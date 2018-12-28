В Алтайском крае восемь детей пострадали в аварии по вине лишенного прав водителя

В Алтайском крае легковушка столкнулась с микроавтобусом. В результате пострадали десять человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Выяснилось, что один из водителей был ранее лишен прав.

ДТП произошло на 335 километре автодороги Р-256 в Зональном районе около полуночи. По данным краевого управления МВД, водитель, 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21063, выезжая с второстепенной дороги со стороны села Шубенка, допустил столкновение с автомобилем «Тойота Ноах» под управлением водителя 1983 года рождения.

Различные травмы получили восемь детей и двое взрослых, все они госпитализированы в Центральную городскую больницу города Бийска. Как сообщили в Минздраве региона, состояние шестерых оценивается как средней степени тяжести, четыре человека получили легкие травмы.

Районная прокуратура проводит проверочные мероприятия по факту ДТП. В частности, ведомство проверит порядок организации перевозки детей автомобильным транспортом. Также будет оценено состояние дорожного полотна и работа коммунальных служб.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что виновник аварии – водитель ВАЗа ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На момент ДТП он не имел права на управление автомобилем.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

Барнаул. Другие новости 28.12.18

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