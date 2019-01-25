Более 30 поездов застряли под Саратовом из-за сильной метели

21 поезд дальнего следования и 11 пригородных электропоездов задержались из-за сильного снегопада в Саратовской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

Метель обрушилась на Саратовскую область в четверг. По прогнозам, снегопад продолжится и в пятницу, сообщили в региональном главке МЧС. Из-за переметов на железнодорожных путях были задержаны 21 поезд дальнего следования и 11 электричек.

Задержка в движении составила до восьми часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Отмечается, что в поездах дальнего следования находились в общей сложности почти 5 тысяч пассажиров.

«В Саратовском регионе Приволжской магистрали непрерывно ведутся работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов для обеспечения движения поездов», – говорится в сообщении пресс-службы Приволжской железной дороги.

Саратов, Служба информации РИА «Новый День»

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