На федеральной трассе М5 «Урал» из-за непогоды ограничено движение

В связи с ухудшением погоды сегодня, 7 февраля, с 15:30 ограничено движение грузового транспорта по федеральной автомобильной дороге М5 «Урал». Ограничение действует на участке с 890 км по 976 км автодороги (между Тольятти и Сызранью), сообщили в пресс-службе Поволжуправтодора.

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий организовано патрулирование данного участка силами оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области. В случае улучшения погодных условий ограничения на движение автотранспорта будут сняты не ранее 20:00.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 07.02.19

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