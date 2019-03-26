Самолет British Airways приземлился не в той стране

Самолет авиакомпании British Airways приземлился в Шотландии, хотя должен был лететь в Германию. Причиной ошибки стала путаница в документах.

После приземления командир судна объявил: «Добро пожаловать в Эдинбург». Только в этот момент пассажиры поняли, что прилетели не туда, куда направлялись. Затем пилот попросил поднять руки всех тех, кто планировал лететь в Дюссельдорф, – это сделали все люди на борту, передает ВВС.

В результате пассажирам пришлось провести в самолете более двух часов, после чего воздушное судно дозаправили и отправили в Дюссельдорф.

По предварительным данным, путаница произошла из-за неправильно оформленных летных документов, где пунктом направления значился Эдинбург.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 26.03.19

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