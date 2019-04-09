Маршрутки отменят проезд для льготников из-за скандальных пенсионеров

Частные перевозчики в Новокузнецке решили отменить льготы за проезд для пенсионеров. Водители жалуются на постоянные скандалы, которые устраивают пожилые люди, если им не делают скидку на билет.

Льготный проезд в некоторых маршрутках ввели с 1 марта. Платить 11 рублей вместо 22 имели право мужчины 1959 г. р. и старше, а также женщины 1964 г. р. и старше при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. Однако на снижение стоимости стали претендовать все льготники, например, пенсионеры по потере кормильца.

«Кондукторы и водители объясняют, что льгота действуют только при предъявлении пенсионного удостоверения по старости. На это люди зачастую реагируют неадекватно, начинают нецензурно оскорблять, сыпать проклятиями, угрозами», – рассказала изданию «Новокузнецк.ру» директор ООО «Автолайн» Евгения Корюкова.

По ее словам, водители не выдержали стресса и начали массово увольняться. «В результате, чтобы сохранить своих работников, свой коллектив, мы, повторюсь, вынуждены объявить об отмене льготы», – пояснила Корюкова.

Ситуация усложняется еще и тем, что интервал появления на остановках маршруток значительно меньше, чем муниципальных автобусов. Пенсионеры не хотят ждать транспорт по 40 минут и садятся в ближайший подходящий, а затем конфликтуют с кондуктором, когда оказывается, что им необходимо оплатить проезд в полном объеме.

Сохранить льготу можно было бы при поддержке местных властей, но из-за особенностей областного законодательства маршрутные такси сейчас не имеют права претендовать на возмещение затрат из регионального бюджета.

Частные перевозчики готовят обращение к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву. Они хотят попросить главу региона инициировать внесение изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области, чтобы иметь право претендовать на субсидии, а значит иметь возможность обеспечить полноценный льготный проезд.

Новокузнецк, Служба информации РИА «Новый День»

Новокузнецк. Другие новости 09.04.19

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