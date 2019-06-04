От места водителя ничего не осталось: под Пензой столкнулись грузовик и микроавтобус

В Пензенской области грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате один человек погиб, 10 получили различные травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 753 километре автодороги М-5 «Урал». Лобовое столкновение было настолько сильным, что передние части транспортных средств были фактически уничтожены. Водитель грузовика скончался на месте.

Кроме того, 10 человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Микроавтобус перевозил мигрантов из Узбекистана, уточняют местные СМИ.

В настоящее время часть трассы перекрыта из-за аварии. На месте работают экстренные службы. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Пенза, Служба информации РИА «Новый День»

Пенза. Другие новости 04.06.19

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