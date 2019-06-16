На борту самолета «Аэрофлота», летевшем в Москву из Милана, сломалась система кондиционирования

На борту самолета авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой в системе кондиционирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Boeing 737 выполнял рейс по маршруту «Милан – Москва». Через 2,5 часа полета лайнер существенно снизил высоту полета – с 11 тысяч метров до 3 тысяч – и в этом эшелоне следовал до Москвы. Как оказалось, в самолете была зафиксирована неисправность системы кондиционирования воздуха, сообщает РИА «Новости».

Борт приземлился в Шереметьево в 19 часов 58 минут.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.06.19

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