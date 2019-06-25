В Сочи автобус врезался в ограждение, девять человек пострадали

Рейсовый автобус попал в ДТП в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, девять человек получили различные травмы, в том числе трое детей.

Авария произошла накануне вечером около ресторана «Олеся», сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Рейсовый автобус врезался в бетонное силовое ограждение. Девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, попали в больницу.

По данным городской администрации, семь пострадавших уже прошли обследование, врачи отпустили их домой.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины аварии.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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