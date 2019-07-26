В Сочи из-за ливня обрушилась часть федеральной трассы

В Сочи из-за ливневого дождя провалился участок федеральной трассы. В городе действует штормовое предупреждение.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье», оползень сошел на подъезде к Мамайской развязке Дублера Курортного проспекта. Часть реки Псахе была перекрыта камнями, поваленными деревьями и грунтом, что привело к подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее деформации.

В результате участок правой полосы движения протяженностью более 10 м полностью разрушился, образовалась огромная дыра. Проезд на участке от Мамайской транспортной развязки Дублера Курортного проспекта до автодорожной развязки с улицей Пластунской на Обходе Сочи, включая Мамайский тоннель, закрыт до устранения последствий оползня.

В администрации города уточнили, что штормовое предупреждение будет действовать до конца недели. Подъем уровня воды зафиксирован на четырех реках Большого Сочи. Альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района остаются Дублер Курортного проспекта и улица Виноградная.

Сочи, Служба информации РИА «Новый День»

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