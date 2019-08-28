Массовое возвращение туристов из Сочи привело к многокилометровым пробкам

Массовый отъезд туристов на автомобилях из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной дороге А-147 Джубга – Сочи, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». «Такую картину логично увязывать со скорым завершением летнего сезона отпусков и массовым отъездом туристов на личном автотранспорте», – отметили в управлении.

Ранее в соцсетях появились многочисленные сообщения об огромной пробке на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район. Автомобилисты полагали, что она образовалась из-за ДТП, но в «Черноморье» это не подтвердили.

Максимальная интенсивность движения за сутки 26 августа на дороге Джубга – Сочи составила 46 707 автомобилей, что превышает расчетную интенсивность для федеральных автомобильных дорог II технической категории (6000 автомобилей/сутки) почти в восемь раз.

Водителей просят учитывать перегруженность А-147 в дневное время при планировании отъезда. В «Черноморье» ожидают стабилизации ситуации и снижение суточных значений интенсивности движения с приходом сентября.

Сочи, Иван Гридин

Сочи. Другие новости 28.08.19

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