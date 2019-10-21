Житель Сибири заплатит почти 300 тысяч транспортного налога

Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог с максимальным коэффициентом. В итоге он должен заплатить в бюджет 273 тысячи рублей. Для сравнения налог на вертолет составил всего 20 тысяч рублей.

По данным Управления федеральной налоговой службы (УФНС), в регионе транспортный налог с максимальным повышающим коэффициентом начислен 54 владельцам машин. Владелец Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л. с. должен заплатить 273 тысячи рублей. Впрочем, и сама машина обошлась недешево – около 15 млн рублей.

Чуть меньше должен будет заплатить собственник Mercedes-Benz AMG GLS 63 с мощностью двигателя 585 л. с. стоимостью от 10 до 15 млн рублей – налог составил 263,25 тысячи рублей.

Владелец катера с мощностью двигателя 2000 л. с. заплатит 100 тысяч рублей транспортного налога. За вертолет 2009 года выпуска с мощностью двигателя 800 л. с. сумма начисленного к уплате транспортного налога составила 20 тысяч рублей.

Согласно требованиям налогового кодекса максимальный повышающий с коэффициентом от 1,1 до 3 применяется к легковым транспортным средствам стоимостью более 3 млн рублей.

Новосибирск, Служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 21.10.19

На заснеженной трассе Пелым – Ивдель легковушка влетела в грузовик: один человек погиб. / В Твери четыре человека ответят за гибель 13 людей. / Екатеринбургу пообещали оттепель и новые дни жестянщика. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»