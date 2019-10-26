В аварии в Алтайском крае погибли восемь человек

В Топчихинском районе Алтайского края столкнулись два микроавтобуса. По предварительной информации, погибли восемь человек, пять человек пострадали.

Как сообщили в пресс-службе краевого главка МВД, ДТП произошло в 7:50 на 74 км автодороги Барнаул-Рубцовск. Автомобиль «Ниссан Пресаж» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фиат Дукато», который двигался во встречном направлении. В микроавтобусах находились 16 человек.

По данным краевого минздрава, в результате аварии восемь человек погибли: шесть – на месте ДТП, один ребенок умер в машине скорой помощи, одна женщина – в Калманской ЦРБ.

Четыре человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов специалисты оценивают как тяжелое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. Одна пострадавшая госпитализирована в Калманскую ЦРБ. В это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают возможные причины аварии. Известно, что водитель 1992 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан», два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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