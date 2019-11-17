России предложили ужесточить наказание за нарушение. ПДД

России необходимо ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения. Пока же на дорогах РФ

«чрезвычайно много людей» умирает или получает увечья. Об этом заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 17 ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП.

Ежегодно на дорогах, по данным ВОЗ, гибнут около 1,35 млн человек.

В России в 2018 году зафиксировано 168 тыс дорожно – транспортных происшествий, в которых более 18 тыс человек погибли, еще почти 215 тыс получили ранения.

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей, считает Тодт.

Учить правильному поведению за рулем и в роли пешехода необходимо еще в школе, отмечает спецпосланник, так как молодежь легче усваивает подобную информацию и может передать ее старшему поколению.

При этом нужно ужесточать наказание за допущенные нарушения: «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо», – цитирует РИА «Новости» Тодта, сказал он, поддерживающего практику лишения прав.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.11.19

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