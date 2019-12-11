Под Волгоградом перевернулся пассажирский автобус

В Волгоградской области пассажирский автобус слетел с дороги и перевернулся. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел накануне ночью на трассе «Жирновск – Вешенская» Михайловского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Водитель не справился с управлением в условиях тумана и гололеда. Автобус выехал на левую обочину и опрокинулся.

В транспорте находились шесть человек, четверо из них, в том числе 14-летняя школьница были доставлены в больницу.

Отмечается, что место не считается очагом аварийности, автобус оборудован работающей системой ГЛОНАСС, тахографом и ремнями безопасности. «Предварительной причиной аварии является несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движениям», – уточнили в полиции.

Волгоград, Служба информации РИА «Новый День»

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